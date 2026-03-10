English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Farmer Opinion: బంజరు భూమిలో కూడా బంగారం పడిస్తున్న రైతు రాజేష్ యాదవ్.. ఈ వేసవిలో ఈ పంట నాటితే లక్షల్లో లాభాలు..!!

Farming Tips: వేసవి కాలం రైతులకు సవాలుతో కూడుకున్న సమయం. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, నీటి కొరత ఏర్పడడం వల్ల అనేక పంటలు సరిగ్గా పెరగకుండా ఎండిపోతాయి. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సరైన పంటలను ఎంచుకుంటే రైతులు ఈ కాలంలో కూడా మంచి దిగుబడిని సాధించి మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా తక్కువ నీటితో పెరిగే పంటలను సాగు చేస్తే వేసవిలో కూడా లాభదాయకమైన వ్యవసాయం చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
అలాంటి పంటలలో మునగ ఒకటి. తక్కువ నీటితో కూడా సులభంగా పెరిగే ఈ పంట రైతులకు మంచి లాభాలను అందించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. మునగను సహజన్ లేదా డ్రమ్‌స్టిక్ ట్రీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మొక్కను పెంచడానికి ఎక్కువ నీరు అవసరం లేకపోవడం దీని ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా, తక్కువ సారవంతమైన నేలలో కూడా ఇది బాగా పెరుగుతుంది. వేడి వాతావరణం ఉండే ప్రాంతాలకు ఈ పంట ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

తెలంగాణ జిల్లాల్లో భద్రాచలం కొత్తగూడెం, నల్లగొండ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కువగా పండిస్తుంటారు. కొత్త గూడెంకు చెందిన రైతు రాజేష్ యాదవ్ మునగ సాగు ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందుతున్నాడు. అతని అనుభవం ప్రకారం మునగ చెట్టు పోషక విలువలు, ఔషధ గుణాలు కలిగిన ముఖ్యమైన మొక్క. ఈ మొక్కలోని ఆకులు, కాయలు, విత్తనాలు అన్నీ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల మునగ సాగు రైతులకు మంచి లాభాలను అందించగలదని ఆయన చెబుతున్నారు.  

మునగ సాగుకు అనువైన సమయం ఫిబ్రవరి–మార్చి లేదా జూన్–జూలై నెలలు. ఈ సమయంలో విత్తిన మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. తేలికపాటి లోమీ నేలలు లేదా ఇసుక మిశ్రమం ఉన్న నేలలు ఈ పంటకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. 25 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే ప్రాంతాల్లో మునగ మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. మంచి దిగుబడి పొందాలంటే రైతులు నాణ్యమైన విత్తనాలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా PKM-1,  PKM-2 రకాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మునగ మొక్కలను నాటేటప్పుడు సరైన దూరాన్ని పాటించడం కూడా అవసరం. సాధారణంగా మొక్కల మధ్య సుమారు 50 నుంచి 60 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండాలి. అలాగే వరుసల మధ్య కనీసం ఒక మీటర్ దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి. మొక్కలు నాటిన తర్వాత మొదటి రెండు నెలల్లో తక్కువ పరిమాణంలో నీరు అవసరం అవుతుంది. సాధారణంగా ప్రతి 10 నుంచి 15 రోజులకు ఒకసారి తేలికపాటి నీరు అందిస్తే సరిపోతుంది.  

ఇప్పటి రోజుల్లో రైతులు మునగ సాగులో ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బిందు సేద్యం (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) విధానాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల నీటి వినియోగం తగ్గి పంటకు అవసరమైన తేమ సరిగ్గా అందుతుంది. దీని వల్ల తక్కువ శ్రమతో మంచి దిగుబడి పొందడం సాధ్యమవుతుంది.

మునగ పంట సాధారణంగా 6 నుంచి 7 నెలల్లో కోతకు సిద్ధమవుతుంది. ఒక హెక్టార్ భూమిలో సుమారు 15 నుంచి 25 టన్నుల వరకు మునగకాయలను పండించవచ్చు. మార్కెట్‌లో సరైన ధర లభిస్తే ఈ పంట రైతులకు మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా మునగ ఆకులు, విత్తనాలు, ఇతర భాగాలను కూడా వివిధ ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగించి విక్రయించవచ్చు.

రైతు రాజేష్ యాదవ్ చెప్పినట్లుగా, మునగ సాగును సరిగ్గా నిర్వహిస్తే ఒక్క సీజన్‌లోనే హెక్టారుకు సుమారు రెండు నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. తక్కువ నీటితో పెరిగే ఈ పంట వేసవి కాలంలో రైతులకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

