Farmer Registration Drive 2026: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 15లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే డబుల్ బెనిఫిట్..!

PM Kisan and Subsidy Benefits: ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు సులభంగా రైతులకు అందించేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్ ఏప్రిల్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది. రైతులు ప్రభుత్వ పథకాల లాభాలను నేరుగా పొందేందుకు ఈ కార్యక్రమం.. ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులను ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, పంట బీమా, వ్యవసాయ సబ్సిడీలు, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ వంటి పథకాలతో అనుసంధానం చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా, రైతులు తమ పంటలను విక్రయించే ప్రక్రియ కూడా సులభతరం అవుతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ పథకాల ద్వారా లభించే డబ్బు నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది.  

జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి గ్రామం వరకు విస్తరించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. వ్యవసాయ శాఖ మరియు రెవెన్యూ శాఖ కలిసి గ్రామాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి రైతుల నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. రైతులకు అవగాహన కల్పించడం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య భాగంగా ఉంటుంది.

అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని మిషన్ మోడ్‌లో నిర్వహించాలని సూచనలు ఇచ్చారు. ఎక్కువ మంది రైతులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేలా గ్రామ స్థాయిలో ప్రచారం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రతి రైతు ఈ రిజిస్ట్రేషన్‌లో భాగం కావడం ద్వారా ప్రభుత్వ సహాయాన్ని పూర్తిగా పొందగలడని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ ప్రత్యేక రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా రైతుల ఆదాయం పెరగడం, వ్యవసాయం మరింత లాభదాయకంగా మారడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. రైతులు తమ హక్కులైన పథకాల లాభాలను పొందేందుకు ఈ కార్యక్రమం మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నారు.

ఈ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ డ్రైవ్ రైతులకు పెద్ద ఉపశమనంగా మారనుంది. సరైన సమయంలో నమోదు చేసుకుంటే రైతులు అనేక ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను సులభంగా పొందవచ్చు. అందుకే అధికారులు రైతులను వెంటనే నమోదు చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

