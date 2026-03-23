Rythu Bharosa Scheme: రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ.. చెక్ చేసుకోవాలి!

Rythu Bharosa Scheme: తెలంగాణలో రైతులకు మంచి వార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకం ద్వారా తొలి విడత డబ్బులను రైతుల బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ చేస్తోంది. ఇప్పటికే చాలా మంది రైతుల ఖాతాల్లో ఈ డబ్బులు చేరుతున్నాయి. అందుకే రైతులు తమ బ్యాంకు అకౌంట్లను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున సాయం అందిస్తున్నారు. ఈసారి మొత్తం 68,89,955 మంది రైతులకు రూ.3,446 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ డబ్బులు నేరుగా రైతుల అకౌంట్లలోకి వెళ్లడం వల్ల వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు. రైతులకు చేరే ప్రతి రూపాయి ఎంతో విలువైనదని ఆయన చెప్పారు. రైతు కష్టంతో పండించిన పంట వల్లే దేశం ముందుకు సాగుతుందని ఆయన అన్నారు. రైతు చెమటతో వచ్చిన ఫలితం మళ్లీ రైతు ముఖంలో ఆనందంగా మారాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఇదే రైతు భరోసా పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం అని వివరించారు.

రైతులకు ఈ డబ్బులు విత్తనాలు కొనడానికి, ఎరువులు వేసుకోవడానికి మరియు పంట సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా సీజన్ ప్రారంభంలో ఈ సహాయం రైతులకు చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. చిన్న మరియు మధ్య తరహా రైతులకు ఈ పథకం పెద్ద మద్దతుగా నిలుస్తోంది.  

ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో కూడా రైతులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. రైతులు తమ ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయ్యాయా లేదా అనే విషయాన్ని వెంటనే తెలుసుకుని, అవసరమైన పనులకు ఉపయోగించుకోవాలి.

రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతులకు సమయానికి సహాయం అందుతోంది. ఇది రైతుల జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది.

Rythu bharosa scheme Telangana farmers money farmer bank accounts credit CM Revanth Reddy Telangana agriculture scheme Farmer Financial Support

