Rythu Bharosa: రైతులకు శుభవార్త.. బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ₹6,000 తొలి విడత విడుదల

Rythu Bharosa:తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు మేలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. రైతు భరోసా పథకం కింద పెట్టుబడి సాయాన్ని అందించే విధానంలో కొత్త ప్రణాళికను అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు సమయానికి ఆర్థిక సహాయం అందించడమే ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ నెల 22న ఒకే రోజులో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 70 లక్షల మంది రైతులకు ఈ సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గతంలోలాగే ఆలస్యం కాకుండా, నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల రైతులు సాగు పనులు త్వరగా ప్రారంభించగలరు.  

ఈ ప్రణాళికలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, రైతుకు ఎంత భూమి ఉన్నా తొలి విడతలో ముందుగా ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున నగదు అందుతుంది. దీంతో చిన్న రైతులు మాత్రమే కాకుండా పెద్ద రైతులు కూడా ఒకేసారి ప్రయోజనం పొందగలరు. ముఖ్యంగా విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేయడానికి ఈ డబ్బు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.  

మిగిలిన భూమికి సంబంధించిన సాయాన్ని ప్రభుత్వం రెండో, మూడో విడతలుగా అందించనుంది. అంటే రైతులు ఒకేసారి మొత్తం సాయం కాకుండా విడతల వారీగా పొందుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి కూడా ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది, రైతులకు కూడా నిరంతరంగా సహాయం అందుతుంది.  

ఎకరం లోపు భూమి ఉన్న చిన్న రైతులకు మాత్రం తొలి విడతలోనే పూర్తిగా సాయం అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీని వల్ల చిన్న రైతులు మరింత లాభపడతారు.  

ఈ కొత్త ప్రణాళిక రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. సమయానికి డబ్బు అందడం వల్ల సాగు పనులు సులభంగా సాగుతాయి. రైతుల ఆదాయం పెరగడంతో పాటు, వ్యవసాయ రంగం కూడా బలోపేతం అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం రైతులకు పెద్ద ఊరటగా మారనుంది.

Rythu bharosa scheme Telangana farmers scheme ₹6000 farmer benefit farmer financial aid India Telangana govt schemes 2026 agriculture subsidy India direct benefit transfer farmers

