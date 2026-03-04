Farming Business Ideas: ఇటీవల కాలంలో చదువుకున్న యువతలో చాలామంది వ్యవసాయాన్ని కొత్త దృష్టితో చూస్తున్నారు. ఆధునిక పద్ధతులు, విభిన్న పంటల సాగు, సమగ్ర వ్యవసాయ నమూనాలతో మంచి ఆదాయం సాధిస్తున్నారు. ఒడిశాకు చెందిన ఒక యువ రైతు ఈ దిశగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. చేపల పెంపకంతో పాటు కూరగాయల సాగును కలిపి సంవత్సరానికి లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
సుందర్ఘర్ జిల్లా తంగేర్పల్లి బ్లాక్ పరిధిలోని రత్నాపూర్ గ్రామానికి చెందిన హిరోద్ పటేల్ ఇంటర్ పూర్తిచేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఐటీఐలో ఎలక్ట్రిషియన్ కోర్సు పూర్తి చేశాడు. చదువు పూర్తైన తర్వాత ఉద్యోగం చేయడం కన్నా స్వంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన అతనిలో బలపడింది. తండ్రి సాగు చేస్తున్న వ్యవసాయాన్ని ఆధునికంగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
మొదట కొంతకాలం వరి సాగులో తండ్రికి తోడుగా ఉన్నాడు. అయితే సంప్రదాయ పద్ధతులతో పరిమితం కాకుండా, ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు అడుగులు వేయాలని భావించాడు. ఒక ఎకరంలో కూరగాయల సాగు ప్రారంభించాడు. అరటి తోట ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్కు వెళ్లి అక్కడి రైతుల వద్ద శిక్షణ పొందాడు. అదే సమయంలో చేపల పెంపకంపై కూడా అవగాహన పెంచుకున్నాడు.
2019లో తన పొలంలో నాలుగు చెరువులు తవ్వించి చేపల పెంపకం ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం మూడు చెరువుల్లో చేపలను పెంచుతున్నాడు. ఈ చెరువులపై ఖాళీ స్థలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో వినూత్న ప్రయోగం ప్రారంభించాడు. వెదురు కర్రలతో పందిరి ఏర్పాటు చేసి, చెరువు పైనే సొరకాయల సాగు మొదలుపెట్టాడు. ఈ విధానం ద్వారా నీటి వనరులను సమర్థంగా వినియోగిస్తూ అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నాడు. సంవత్సరానికి సుమారు 1200 కిలోల సొరకాయలను పండిస్తున్నాడు.
ఇదే కాకుండా అరటి తోట, బంతిపూలు, గుమ్మడికాయలు, ఇతర కూరగాయల సాగును కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు. మొత్తం మీద చేపల పెంపకం, పూలు, కూరగాయల కలయికతో సంవత్సరానికి సుమారు రూ.8 లక్షల వరకు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు. చేపల పెంపకం ద్వారా సుమారు లక్ష రూపాయలు, బంతిపూల రెండు సీజన్ల ద్వారా రూ.1.2 లక్షలు, అరటి, సొరకాయలు, ఇతర కూరగాయల ద్వారా దాదాపు రూ.6 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నాడు.
వ్యవసాయంలో ఈ వినూత్న ప్రయత్నాలకు గుర్తింపుగా ఒడిశా ప్రభుత్వం హిరోద్ను యువ ప్రగతిశీల రైతు అవార్డుతో సత్కరించింది. అతని పద్ధతులను అనుసరించి పలువురు రైతులు కూడా లాభాలు సాధిస్తున్నారు. అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ మార్గదర్శకత్వం అందిస్తూ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నాడు. సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని ఆధునిక ఆలోచనలతో మిళితం చేస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే స్థిరమైన ఆదాయం సాధ్యం అవుతుందని హిరోద్ పటేల్ చెబుతున్నారు.
