FASTag KYV: ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈరోజే లాస్ట్ డేట్.. ఈ స్టెప్ మిస్ అయితే మీ అకౌంట్ బ్లాక్..!

FASTag KYV:  భారత్‌లో జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం చేస్తున్నవారికి టోల్‌ ఫీజులు, ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. రెగ్యులర్‌గా ట్రావెల్‌ చేసేవారు రోజూ టోల్‌ప్లాజాల వద్ద ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌తో ఫీజు పే చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన ఓ ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ కూడా ఉంది. నవంబర్ 1, 2025 నుంచి మీరు  KYV వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్‌ కంప్లీట్‌ చేయకపోతే మీ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ బ్లాక్ అవుతుంది. 
 
వాహనదారులు KYV స్కిప్‌ చేస్తే.. టోల్‌ ఫీజులను క్యాష్‌ రూపంలో చెల్లించక తప్పదు. ఇందుకు ఫాస్ట్‌ట్యాగ్  రేటు కంటే డబుల్‌ ఖర్చు అవుతుంది. ట్రాన్స్‌పరెన్సీ పెంచడానికి, ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లు మిస్‌యూజ్‌ కాకుండా ఉండేందుకు.. ప్రభుత్వం ఈ కొత్త నియమాన్ని తీసుకొచ్చింది.  

ఇప్పటివరకూ కొంతమంది వేరే వేరే వాహనాల‌కి కూడా ఒకే ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ని ఉపయోగిస్తున్నారు. లేదంటే టోల్ ప్లాజాల ద్వారా వెళ్లడానికి పాకెట్‌లో ట్యాగ్‌ను తీసుకెళ్తున్నారు. దీని వల్ల సిస్టమ్ ఎర్రర్స్‌, మిస్‌యూజ్‌లు జరిగాయి. ఈ సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టడానికి నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) KYVని తప్పనిసరి చేసింది. ఇక నుంచి ప్రతి ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ని ఒక స్పెసిఫిక్‌ వెహికల్‌కి మాత్రమే లింక్ చేయాలి. దీంతో స్మాల్‌ వెహికల్స్‌పై హెవీ వెహికల్స్‌ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లు వాడకుండా చూస్తుంది.  

అయితే ఈ KYV ప్రాసెస్‌ ఎలా కంప్లీట్‌ చేయాలంటే..  ముందుగా మీ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేయాలి. ఆ తర్వాత KYV లేదా అప్‌డేట్‌ KYV ఆప్షన్‌ సెలక్ట్‌ చేసుకోవాలి. మీ వెహికల్‌ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (RC), ఆధార్, పాన్‌కార్డ్ లేదా పాస్‌పోర్ట్ వంటి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్‌లు అప్‌లోడ్ చేయాలి.

ఇక మరి కొంతమంది వాహనదారులు నంబర్ ప్లేట్, ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ స్పష్టంగా కనిపించే వారి వెహికల్ ఫోటోలను కూడా అప్‌లోడ్ చేయాల్సి రావచ్చు. ప్రాసెస్ పూర్తి చేయడానికి OTP వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్‌ చేయాలి. ప్రాసెస్‌ పూర్తయిన తర్వాత, మీ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ స్టేటస్‌ యాక్టివ్ అండ్ వెరిఫైడ్‌ అని చూపిస్తుంది.  

మీరు KYVని పూర్తి చేయకపోతే, మీ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లో ఇంకా డబ్బు ఉన్నప్పటికీ, ఆటోమేటిక్‌గా బ్లాక్ అవుతుంది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాల వెరిఫికేషన్ పూర్తి కానందున వాటిని ఆపివేసిన సందర్భాలు ఇప్పటికే చాలా జరిగాయి.  

Fastag Kyv Verification Fastag Kyv Fastag Kyv 2025 FasTag Fastag Verification Online Fastag Kyv Process Nhai Fastag Update Fastag Re-verification Fastag Mandatory Verification Fastag Kyc Last Date

