Fastest Trains: మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా నడిచే రైలు ఏది తెలుసా? టాప్‌ 10 రైళ్లు ఏ మార్గం గుండా వెళ్తున్నాయంటే?

Top 10 fastest Trains India: మనదేశంలో వందే భారత్ ట్రైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి పూర్తిస్థాయిలో ఇతర రైళ్ల కంటే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేస్తాయి. ఇటీవలే వందే భారత్ స్లీపర్ రైల్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారికంగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేసే టాప్ 10 రైళ్ల జాబితా ఏంటి? అవి ఏ మార్గం గుండా వెళ్తున్నాయో తెలుసుకుందాం..
వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్.. ఇతర రైళ్ల కంటే ఇది అత్యంత వేగంగా సుదూర ప్రాంతాలకు చేరవేస్తుంది. గంటకు గరిష్టంగా 180 కిలోమీటర్ల స్వీడ్తో ఈ రైలు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలోనే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అత్యంత ఆధునికతతో సీసీ కెమెరాలు. జీపీఎస్ సౌకర్యవంతమైన సీట్లతో ఈ రైలు అందుబాటులో ఉంది. ఈ రైళ్లలో ఇతర రైళ్ల కంటే ధరలు కూడా ఎక్కువే.
గతిమన్ ఎక్స్ప్రెస్.. అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేసే భారతీయ రైళ్లలో ఇది రెండో స్థానంలో ఉంది. గతిమన్ ఎక్స్ప్రెస్ గంటకు గరిష్టంగా 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. ఇది ఢిల్లీ ఝాన్సీ మధ్య ప్రయాణం చేస్తుంది. ఇది దేశంలో మొదటి హై స్పీడ్ రైలు అని చెప్పొచ్చు.
శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్… ఢిల్లీ నుంచి భోపాల్ మధ్య నడుస్తున్న ఈ భోపాల్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అత్యంత వేగవంతమైన రైళ్ల జాబితాలో మూడో స్థానం సంపాదించుకుంది. ఈ భోపాల్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ రైలు గరిష్టంగా గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తుంది.
రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్.. రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ కూడా మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణం చేసే రైలు. ఇది గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్తుంది. అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో ప్రధానంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీని కలుపుకుంటూ ఈ రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చు.
దురందో ఎక్స్ప్రెస్.. ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచింది దురందో ఎక్స్ప్రెస్. ఇది గంటలకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. ఎక్కువ స్టాపులు దీనికి ఉండవు. కాబట్టి సుదూర ప్రాంతాలకు తక్కువ సమయంలోనే వెళ్తుంది. ప్రధానంగా దురందో ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్ కతా మెట్రోపాలిటన్ నగరాలను కలుపుకుంటూ వెళ్తుంది.
తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్.. భారత్లో అత్యంత వేగంతో ప్రయాణించే రైళ్ల జాబితాలో తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఒకటి. ఇది కూడా ఆధునిక సౌకర్యాలతో తయారు చేసింది. గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. ముంబై నుంచి గోవా, లక్నో నుంచి ఢిల్లీ వంటి మార్గాలను కవర్ చేస్తుంది.
హౌరా నుంచి న్యూఢిల్లీ.. హౌరా నుంచి న్యూఢిల్లీ వెళ్లే రాజధాని రైలు అత్యంత మంది ఆసక్తి చూపే రైలు అని చెప్పొచ్చు. ఇది గంటకు 135 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఢిల్లీని అనుసంధిస్తూ వెళ్తుంది. ఎక్కువమంది కోల్ కతా, ఢిల్లీ వెళ్లేవారు ఈ రైలును ఎంచుకుంటారు.
సీల్దా నుంచి న్యూ ఢిల్లీ.. మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా వెళ్లే రైలు జాబితాలో సీల్దా నుంచి న్యూ ఢిల్లీ వెళ్లే దురందో రైలు కూడా ఒకటి. కోల్ కత్తా, ఢిల్లీ మధ్య నడుస్తుంది. గంటకు గరిష్టంగా 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఇది కూడా తక్కువ స్టాపుల్లో ఆగుతూ వెళ్తుంది. కాబట్టి సుదూర గమ్య స్థానాలకు ఇది తక్కువ సమయంలోనే చేరవేస్తుంది.
ముంబై - అహ్మదాబాద్ శతాబ్ది.. ఆ తర్వాత స్థానంలో ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ వెళ్లే శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ చోటు సంపాదించుకుంది. మన దేశంలో అత్యంత వేగంగా వెళ్లే రైళ్ల జాబితాలో ఇది ఒకటి. ఇది గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఇది డైలీ ప్రయాణం చేసే వారికి ఎంతో అనుకూలంగా కూడా ఉంటుంది.
బుల్లెట్ రైల్.. మనదేశంలో అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే రైలు ఇది గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. అయితే ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ కు కేవలం రెండు గంటలలో చేరుకోవచ్చు. దీని ప్రాజెక్టు పనులు అత్యంత వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇది రైల్వే చరిత్రలోనే ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని చెప్పొచ్చు.