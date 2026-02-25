Fasting Tips: ఉపవాసం లేదా టిఫిన్స్ స్కిప్ చేస్తూ ఉంటే.. ఈ జ్యూస్ లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి..!

Health Tips
దేవుడి కోసం ఉపవాసం చేయడం మన సంప్రదాయంలో ఎంతోమంది పాటించే పద్ధతి అన్న విషయం తెలిసిందే. ఉపవాసం అంటే పూర్తిగా ఆహారం మానేయడం కాదు. శరీరానికి అవసరమైన శక్తి, పోషకాలు అందేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే అలసట, తలనొప్పి, గ్యాస్, జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు సరైన జ్యూస్ లు తాగడం చాలా అవసరం.
ఉపవాస సమయంలో ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువసేపు ఉండడం వల్ల శరీరంలో ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. చిన్నపాటి జ్యూస్లు లేదా ద్రవ ఆహారం తీసుకుంటే శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది. అలాగే నీటి లోపం కూడా రాదు.
ఖర్జూరం సహజంగా తీపి కలిగిన పండు. ఇందులో సహజ చక్కెర ఉంటుంది కాబట్టి అదనంగా చక్కెర అవసరం లేదు. ఖర్జూరంలో ఫైబర్, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. రెండు ఖర్జూరాలను పాలలో మరిగించి తాగితే శరీరానికి వెంటనే శక్తి వస్తుంది. అలసట తగ్గుతుంది.
ఉపవాస సమయంలో తాగడానికి మజ్జిగ చాలా మంచిది. కొద్దిగా ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, పుదీనా వేసుకుని మజ్జిగ తాగితే కడుపు చల్లబడుతుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. గ్యాస్ సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి.
నిమ్మరసం కూడా మంచి ఎంపిక. నిమ్మరసంలో కొద్దిగా తేనె లేదా బెల్లం కలిపి తాగితే శరీరానికి తేమ అందుతుంది. నిమ్మరసం జీర్ణశక్తిని పెంచి శరీరాన్ని ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది. వేసవిలో ఉపవాసం చేసే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం.
ఉపవాసంలో ఎక్కువసేపు నీరు తాగకపోతే డీహైడ్రేషన్ సమస్య వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో పుచ్చకాయ జ్యూస్ తాగడం చాలా మంచిది. ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాహం తీరుతుంది, శరీరం చల్లబడుతుంది, అలసట తగ్గుతుంది.
కొబ్బరి నీళ్లు కూడా ఉపవాస సమయంలో మంచి పానీయం. ఇది శరీరానికి కావాల్సిన లవణాలు అందిస్తుంది. ఎనర్జీని పెంచుతుంది.