Air Cooler Deals: అమెజాన్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Fastron 36L ఎయిర్ కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!

Fastron 36L Air Cooler Deals: వేసవిలో చాలా మంది పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్స్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా మంచి పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అమెజాన్ మీ కోసం అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్లో ఏ పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్లో FASTRON 36 Litre పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తోంది.
ఈ FASTRON 36 Litre ఎయిర్ కూలర్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.15,000 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 47 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు కేవలం రూ. 7,997లకే లభిస్తోంది.
అదనంగా దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా Amazon Pay ICICI క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.239 వరకు డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఇది మరింత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది.
FASTRON 36L పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 36 లీటర్ల వరకు వాటర్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 100W పవర్ కన్సమ్షన్ ఉండడం వల్ల విద్యుత్ చాలా వరకు అదుపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన కంట్రోల్స్, టచ్ ప్యానెల్తో పాటు రిమోట్ కంట్రోల్ ఫీచర్స్ కూడా అందిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 3-స్పీడ్ కంట్రోల్ (High, Medium, Low) స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఆటో-స్వింగ్ (Auto-Swing), LED డిస్ప్లే, టాప్ ఐస్ ఛాంబర్ వంటి ఫీచర్స్ లభించడం విశేషం. ఇవే కాకుండా కంపెనీ దీనిపై ఏకంగా 2 సంవత్సరాల మోటార్ వారంటీని కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.