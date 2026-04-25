FASTRON Air Cooler Price Cut: మంచి ఎయిర్ కూలర్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా AC లాంటి చల్లదనం అందించే టెక్నాలజీతో కూడింది? అయితే, ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ఏసీ లాంటి చక్కని గాలిని అందించే ఎయిర్ కూలర్స్ ఇప్పుడు అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వాటిపై అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
FASTRON ఎయిర్ కూలర్ చాలా చక్కని ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఏసీ లాంటి గాలిన అందించడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో రిమోట్తో పాటు టచ్ ప్యానెల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ ఎయిర్ కూలర్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అత్యాధునిక టచ్ ప్యానెల్ (Touch Panel), రిమోట్ కంట్రోల్ సదుపాయంతో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల దూరం నుంచి కూలర్ ను ఆపరేట్ చేయడమే కాకుండా.. అన్ని రకాల మోడ్స్ ను సులభంగా మార్చొచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇందులో LED డిస్ప్లే కూడా అందుబాటులో ఉంది..
FASTRON ఎయిర్ కూలర్ లో ప్రత్యేకంగా ఐస్ చాంబర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ కూలర్ పై భాగంలో అద్భుతమైన సామర్థ్యంతో ఐస్ ఛాంబర్ లభిస్తుంది.. అలాగే ఆటో స్వింగ్ ఫీచర్ వల్ల గాలి రూమంతా ఎంతో అద్భుతంగా స్పెండ్ అవుతుంది. త్రీ స్పీడ్ లెవెల్స్ ఫ్యాన్ బటన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనివల్ల మీకు నచ్చిన స్థాయిలో గాలిని పెట్టుకోవచ్చు.
ఈ కూలర్ 100 వాట్ పవర్ సపోర్టుతో వస్తోంది. కాబట్టి ఇది 24 గంటల పాటు నడిచినప్పటికీ తక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కూలర్ మోటార్పై 2 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి తోడు పవర్ఫుల్ ఎయిర్ త్రో సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. దీనివల్ల చల్లని గాలిని పొందగలుగుతారు. ఇక ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ కూలర్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.15,000 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 47 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.7,997 కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి EMI చూజ్ చేసుకునే వారికి రూ.700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదేవిధంగా నోకాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం..