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Father's Day Quotes: ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా తండ్రికి మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేసే కోట్స్, మెసేజ్‌లు, వాట్సాప్ HD చిత్రాలు మీకోసం!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 21, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:09 AM IST

Father's Day Quotes:ప్రతి సంవత్సరం జూన్ మూడో ఆదివారం ఫాదర్స్ డేను జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఫాదర్స్ డే జూన్ 21న వచ్చింది. మన జీవితంలో తండ్రి పాత్ర ఎంతో గొప్పది. కుటుంబం కోసం కష్టపడుతూ పిల్లల భవిష్యత్తును నిర్మించే వ్యక్తి తండ్రి. ఆయన ప్రేమను, త్యాగాలను గుర్తు చేసుకునే ప్రత్యేక రోజే ఫాదర్స్ డే.

WhatsApp HD Images1/5

ఫాదర్స్ డే 2026

ఈ సందర్భంగా చాలామంది తమ తండ్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. అలాగే వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా కోట్స్, మెసేజ్‌లు, HD చిత్రాలను షేర్ చేస్తున్నారు. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా పంపడానికి కొన్ని అందమైన సందేశాలు చూడం ప్రియమైన నాన్నకు ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నా జీవితంలో నేను వేసే ప్రతి అడుగులో మీ ప్రేమ, మీ ప్రోత్సాహం, మీ ఆశీర్వాదం నాతోనే ఉంటాయి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను కాపాడుతూ, మంచి చెడులను నేర్పిస్తూ, జీవితంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో చూపించిన గొప్ప వ్యక్తి మీరు. మీ కష్టం, త్యాగం, కుటుంబం కోసం మీరు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నం నాకు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. మీలాంటి తండ్రి దొరకడం నా అదృష్టం. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న.

Happy Father's Day Wishes2/5

ఫాదర్స్ డే కోట్స్

నాన్నా... మీరు నా జీవితంలో కేవలం ఒక తండ్రి మాత్రమే కాదు, నా మొదటి హీరో, నా గురువు, నా బలం. నేను పడిపోయినప్పుడు నన్ను లేపిన చేయి మీది, నేను భయపడినప్పుడు ధైర్యం చెప్పిన గొంతు మీది. మీ ప్రేమను మీరు మాటల్లో ఎక్కువగా చెప్పకపోయినా, మీ ప్రతి చర్యలో అది కనిపిస్తుంది. నా సంతోషం కోసం మీరు చేసిన త్యాగాలను నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. మీ ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ నాపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు నా జీవితంలో ఉండటం నా గొప్ప వరం.  

Father's Day Messages3/5

ఫాదర్స్ డే మెసేజ్‌లు

ప్రపంచంలో ఎంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నా, నాకు మాత్రం నా నాన్నే గొప్ప వ్యక్తి. కుటుంబం కోసం ఎన్నో కష్టాలు భరిస్తూ, మన కలలను నిజం చేయడానికి నిరంతరం శ్రమించే వ్యక్తి తండ్రి. మన విజయాల వెనుక ఆయన కష్టం, మన చిరునవ్వుల వెనుక ఆయన త్యాగం దాగి ఉంటుంది. జీవితంలో నేను సాధించిన ప్రతి విజయానికి మీ మార్గదర్శకత్వమే కారణం. మీరు నాకు నేర్పిన విలువలు, నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ జీవితాంతం నాతో ఉంటాయి. మీ ప్రేమకు, మీ అండకు, మీ ఆశీర్వాదాలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్నా. మీలాంటి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికీ దొరకాలని కోరుకుంటున్నాను.  

Father's Day Quotes4/5

హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో అనేక ఫాదర్స్ డే HD చిత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తండ్రి-కొడుకు, తండ్రి-కూతురు అనుబంధాన్ని చూపించే అందమైన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలామంది తమ కుటుంబ ఫోటోలను కూడా ప్రత్యేకంగా ఎడిట్ చేసి పంచుకుంటున్నారు.  

Father's Day 20265/5

వాట్సాప్ హెచ్‌డీ చిత్రాలు

ఫాదర్స్ డే అనేది కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు. తండ్రి చేసిన త్యాగాలను గుర్తు చేసుకునే రోజు. ఆయనకు ఒక చిన్న సందేశం పంపినా, ఒక ఫోన్ కాల్ చేసినా అది ఆయనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ తండ్రికి ప్రేమను, కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తూ ఫాదర్స్ డేను ఆనందంగా జరుపుకోవాలి.

TAGS:
Father's Day 2026
Father's Day Quotes
Father's Day Messages
Happy Father's day wishes
WhatsApp HD Images

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