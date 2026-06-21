ఫాదర్స్ డే 2026
ఈ సందర్భంగా చాలామంది తమ తండ్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. అలాగే వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కోట్స్, మెసేజ్లు, HD చిత్రాలను షేర్ చేస్తున్నారు. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా పంపడానికి కొన్ని అందమైన సందేశాలు చూడం ప్రియమైన నాన్నకు ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నా జీవితంలో నేను వేసే ప్రతి అడుగులో మీ ప్రేమ, మీ ప్రోత్సాహం, మీ ఆశీర్వాదం నాతోనే ఉంటాయి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను కాపాడుతూ, మంచి చెడులను నేర్పిస్తూ, జీవితంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో చూపించిన గొప్ప వ్యక్తి మీరు. మీ కష్టం, త్యాగం, కుటుంబం కోసం మీరు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నం నాకు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. మీలాంటి తండ్రి దొరకడం నా అదృష్టం. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న.