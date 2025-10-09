English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Fatty Liver: ఫ్యాటీ లివర్ రోగులు ఇవి పట్టిస్తే పరిగెడతారు! నవ నాడులు నాట్యం చేయాల్సిందే!

Fatty Liver Drinks: జీవనశైలికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలలో ఫ్యాటీ లివర్ ఒకటిగా మారింది. కాలేయ కణాలలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోయినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది. కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి క్రమం తప్పుకుండా ఈ డ్రింక్స్ తాగండి.  
జీవనశైలికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలలో ఫ్యాటీ లివర్ ఒకటిగా మారింది. కాలేయ కణాలలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోయినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది. కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి క్రమం తప్పుకుండా ఈ డ్రింక్స్ తాగండి.    

గ్రీన్ టీ కాలేయ ఆరోగ్యానికి ఉత్తమమైన పానీయాలలో ఒకటి. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ముఖ్యంగా కాటెచిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయంలో పేరుకుపోయే ఎంజైమ్‌ల ప్రభావాలు పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కాలేయంలో కొవ్వు తగ్గుతుంది.    

కాఫీ తాగేవారిలో లివర్ ఎంజైమ్‌లు తగ్గుతాయని తెలుస్తోంది. కెఫిన్ క్లోరోజెనిక్ ఆమ్లాన్ని తగ్గిస్తుంది. తియ్యని కాఫీ ఉత్తమం.     

నిమ్మకాయలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీరం నుండి విషాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు నేరుగా కాలేయాన్ని శుభ్రపరచదు. కానీ ఇది కాలేయం, సహజ నిర్విషీకరణ ప్రక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది.     

బీట్‌రూట్‌లో బీటాలైన్‌లు అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. బీట్‌రూట్ రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. కాలేయం నుండి వ్యర్థ ఉత్పత్తులను తొలగించడానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్‌ల స్థాయిలను పెంచుతుంది.     

కొన్ని రకాల హెర్బల్ టీలు కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల హెర్బల్ టీ తాగడం వల్ల కాలేయం ఉత్తేజంగా మారుతుంది.  

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

