Fatty Liver: పచ్చకామెర్లు వస్తున్నాయి జాగ్రత్త..ముఖంపై ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా?

Fatty Liver Symptoms: మీకు ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉంటే.. మీ ముఖంలో ఖచ్చితంగా కొన్ని సంకేతాలు కనిపిస్తాయి . ఈ సంకేతాలను గుర్తించడం వల్ల, మీరు ఈ సమస్యకు ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స చేయవచ్చు. ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల ముఖంపై వచ్చే సంకేతాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేటి కాలంలో అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సరైన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మంది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు . ఫ్యాటీ లివర్కు సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే , చివరికి అది మొత్తం కాలేయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది .
మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు, మీ శరీరంలో బిలిరుబిన్ స్థాయి పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా, మీ చర్మం, కళ్ళు పసుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. మీ ముఖం పసుపు రంగులోకి మారి, మీ కళ్ళలోని తెల్లటి భాగం పసుపు రంగులోకి మారితే మీరు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మేలు. ఎందుకంటే ఇవి ఫ్యాటీ లివర్ సంకేతం కావచ్చు.
కాలేయం సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు, శరీరంలో టాక్సిన్స్ పేరుకుపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల చర్మంపై మొటిమలు వస్తాయి. మొటిమలు, ముఖంపై చికాకు కాలేయ వైఫల్యానికి లక్షణం కావచ్చు. మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు, మీ శరీరంలో నీటి అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. మీ ముఖం పొడిగా, నిర్జీవంగా కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. మీ చర్మం అకస్మాత్తుగా పొడిగా మారితే, అది ఫ్యాటీ లివర్ సంకేతం కావచ్చు.
కాలేయానికి సంబంధించిన ఏదైనా సమస్య ముఖంలో వాపుకు కారణమవుతుంది. ముఖంలో అకస్మాత్తుగా వాపు వస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకండి, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీని పూర్తి సమాచారం కోసం సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)