Prabhas Health:హైదరాబాద్ శివార్లలో దారుణ రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ నటుడు ప్రభాస్ నటిస్తున్న “ఫౌజీ” సినిమా షూటింగ్కు వెళ్తున్న ప్రొడక్షన్ బృందం ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఈ ప్రమాదం అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై జరిగింది. సమాచారం ప్రకారం, కారు అదుపు తప్పి ముందుగా డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత సమీపంలో ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో కారులో ఉన్నవారు గాయపడ్డారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ప్రభాస్ లేకపోవడం ఆయన అభిమానులను కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకునేలా చేసింది.
కారులో మొత్తం ఆరుగురు ప్రయాణిస్తున్నారు. అందులో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మిగిలిన ఐదుగురిని వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఈ సంఘటనతో సినిమా యూనిట్లో విషాదం నెలకొంది. షూటింగ్కు వెళ్తున్న సమయంలో ఇలా ప్రమాదం జరగడం అందరినీ కలచివేసింది. స్థానిక పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఫౌజీ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పెద్ద బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తి ఉంది. అయితే ఈ ప్రమాదం కారణంగా షూటింగ్ షెడ్యూల్పై ప్రభావం పడే అవకాశముంది.