February 2026: ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో అరుదైన అద్భుతం.. మళ్లీ రావాలంటే 823 ఏళ్లు వెయిట్ చేయాల్సిందే..!

February 2026 Calendar: ఫిబ్రవరి 2026 నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో ఒక అరుదైన క్యాలెండర్ సరిపోలిక కనిపించబోతోంది. సాధారణంగా ఫిబ్రవరి నెల అంటే 28 రోజులు లేదా లీప్ ఇయర్లో 29 రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ 2026 ఫిబ్రవరిలో రోజులు ఎలా.. పడుతున్నాయో చూస్తే చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలగక మానదు.
ఫిబ్రవరి 2026 నెల సాధారణంగా కనిపించే నెల కాదు. ఈ నెలలో క్యాలెండర్లో ఒక అరుదైన సరిపోలిక కనిపించబోతోంది. వారంలోని ప్రతి రోజు కచ్చితంగా నాలుగు సార్లు మాత్రమే రావడం ఈ నెల ప్రత్యేకత. ఇలాంటి ఫిబ్రవరి మళ్లీ రావాలంటే శతాబ్దాలు వేచి చూడాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.అందుకే ఫిబ్రవరి 2026 ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ ఫిబ్రవరి 2026 నెలలో.. 4 ఆదివారాలు, 4 సోమవారాలు, 4 మంగళవారాలు, 4 బుధవారాలు, 4 గురువారాలు, 4 శుక్రవారాలు, 4 శనివారాలు ఉంటాయి.
అంటే వారంలోని ఏ రోజు చూసినా కచ్చితంగా నాలుగు సార్లు వస్తుంది. మొత్తం లెక్కపెడితే 7 రోజులు × 4 వారాలు = 28 రోజులు. ఈ నెల మొత్తం నాలుగు పూర్తిస్థాయి వారాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇదే ఈ నెల ప్రత్యేకత. సాధారణంగా నెలలు 30 లేదా 31 రోజులు ఉంటాయి. అప్పుడు కొన్ని రోజులు ఐదు సార్లు వస్తాయి. కానీ ఫిబ్రవరి 2026 మాత్రం అలా కాదు. ప్రతి రోజు సమానంగా నాలుగు సార్లు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ విధమైన క్యాలెండర్ సరిపోలిక చాలా అరుదుగా వస్తుందని క్యాలెండర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి ఫిబ్రవరి నెలను మళ్లీ చూడాలంటే దాదాపు 823 సంవత్సరాలు వేచి చూడాల్సి వస్తుందట. అందుకే ఫిబ్రవరి 2026ని “అరుదైన ఫిబ్రవరి”గా చాలా మంది పిలుస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం ఇప్పుడు బాగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ నెల ప్లానింగ్ పరంగా కూడా చాలా సులువు. ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్లకు, స్కూల్ పిల్లలకు, బిజినెస్ చేసే వాళ్లకు కూడా ఈ నెలలో తేదీలు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రతి వారం ఒకే విధంగా ఉండటం వల్ల గందరగోళం ఉండదు. కొంతమంది జ్యోతిష్యులు, న్యూమరాలజీ నమ్మేవాళ్లు ఈ నెలను అదృష్టకరంగా కూడా చూస్తున్నారు. ఈ నెల మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందని వారు అంటున్నారు. అయితే ఇది నమ్మకం మాత్రమే అని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి.