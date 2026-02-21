Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 21 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ యోగం ఉన్న రాశులు ఇవే!

Daily Rasiphalalu February 21 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.. ఏ రాశులు ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం ఇదే..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. విందూ వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఆరోజు మొత్తానికి ఉత్సాహంగా సాగిపోతుంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు హాయిగా సాగిపోయే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కాస్త సఖ్యతగా మెలగండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి నిర్ణయించండి.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమమే.. కాస్త మానసిక ఆందోళనగా ఉండవచ్చు. అయితే అది మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే అవకాశం ఉంది. కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటమే మంచిది. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)