Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!

Rules Change From February 1st: ప్రతినెలా మొదటి రోజు కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. అవి మన జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ ఈసారి బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అదేవిధంగా మన దేశంలో 2026 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అనేక ప్రధాన మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరల నుంచి ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ టోల్ ధరల్లో కూడా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. అవి ఏంటి? ఏ విధంగా మనపై ప్రభావం చూపుతాయి ?ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 జనవరి నెల చివరికి వచ్చేశాం. ఫిబ్రవరి నెల ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మార్పులు కూడా జరగనున్నాయి. ప్రధానంగా మన దేశంలో కొన్ని నిబంధనలో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఇవి మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపనుంది.  

2 /5

 ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల మార్పు..  ప్రతినెల ఒకటో తేదీ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో మార్పు జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. 2026 ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ కూడా ఈ మార్పులు జరగనున్నాయి. ఇది 14 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు సవరించవచ్చు. 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ పై కొంతకాలంగా ధరల మార్పు జరుగుతూనే ఉంది. డొమెస్టిక్ సిలిండర్ పై ఎలాంటి ధరల మార్పు వస్తుందో చూడాలి.

3 /5

సీఎన్‌జీ గ్యాస్.. అతి నెలా ఒకటో తేదీ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ ధరలతో పాటు సీఎన్‌జీ, పీఎన్‌జీ, ఏటీఎఫ్‌ ధరల్లో కూడా సవరణ ఉంటుంది. జనవరి నెలలో ఏటీఎఫ్ ధరలు తగ్గించారు. CNG, PNG, ATF ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ సవరణ ఎలా ఉంటుందో.. లేదో చూడాలి.

4 /5

ఫాస్ట్ ట్యాగ్‌ ధరలు..  ఇక ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వినియోగదారులో కూడా కొన్ని నియమాలు మార్చారు. ఈరోజు నుంచి ప్రత్యేకంగా కార్లు, జీపులు, వ్యాన్ల కోసం ఫాస్ట్ ట్యాగ్‌ కేవైసీ ధృవీకరణ ప్రక్రియను నిలిపివేయనుంది. ఇది వారికి భారీ ప్రయోజనం కలిగించనుంది.

5 /5

 సిగరెట్ ధరల్లో మార్పులు..  ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి సిగరెట్, పాన్ మసాలా ధరల్లో బిగ్ షాక్ ఇవ్వనున్నాయి. ఈరోజు నుంచి పొగాకు పాన్ మసాలా ఉత్పత్తులపై అధికంగా పన్ను విధించనున్నారు. కొత్తగా ఎక్సైజ్ సుంకం, సెస్‌ నోటిఫై చేసింది. వీటిపై జీఎస్‌టీ రేట్లు అదనంగా విధించనున్నారు.

February rules change India rules change from February first LPG gas price hike update CNG PNG price today India

