Hemoglobin Increase: రోజంతా నీరసం వేధిస్తోందా..హీమోగ్లోబిన్ పెంచడంలో సహాయపడే ఈ ఆహారం డైట్‌లో తప్పనిసరి!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 02, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 04:47 PM IST

Hemoglobin Increase: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల్లో అలసట, నీరసం, బలహీనత ప్రధానమైనవి. సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, ఐరన్ లోపం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో శరీరానికి అవసరమైన కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలను అందించే సహజ ఆహారాల్లో ఎండు ఖర్జూరాలు ఒకటి.

రక్తహీనతకు ఆహారం

ఎండు ఖర్జూరాల్లో ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా ఐరన్ లోపం కారణంగా వచ్చే బలహీనతను తగ్గించేందుకు పోషకాహారంలో వీటిని చేర్చడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

శక్తినిచ్చే డ్రై ఫ్రూట్స్

రోజంతా శక్తి లేకపోవడం, త్వరగా అలసిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఎండు ఖర్జూరాలు సహజ శక్తి వనరుగా పనిచేస్తాయి. ఇందులో ఉండే సహజ కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. అందువల్ల ఉదయం లేదా సాయంత్రం సమయంలో పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటే ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు తోడ్పడవచ్చు.  

హీమోగ్లోబిన్ పెంపు

ఎండు ఖర్జూరాల్లో ఉండే పీచు పదార్థం జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కాల్షియం, ఫాస్పరస్ వంటి ఖనిజాలు ఎముకల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.  

అలసట తగ్గించే ఆహారం

వీటిని తీసుకునే విధానం కూడా సులభమే. రాత్రి మూడు లేదా నాలుగు ఎండు ఖర్జూరాలను నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం తినవచ్చు. లేదా పాలలో ఉడికించి తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందే అవకాశం ఉంటుంది.  

ఎండు ఖర్జూరాలు పాలు

అయితే ఎండు ఖర్జూరాల్లో సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉండే కారణంగా మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. సాధారణంగా రోజుకు 3 నుంచి 5 ఖర్జూరాలు సరిపోతాయి. మధుమేహం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు వాటిని ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ఉత్తమం.సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, తగినంత నిద్రతో పాటు ఎండు ఖర్జూరాలను సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి సహాయపడవచ్చు.

