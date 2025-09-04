English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Female oriented Films: ఫైనల్ గా మహానటి సినిమా రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రం.. ఇప్పుడు ఇదే తోపు..

Heroine Oriented Movies : ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు మన సౌత్ ఇండియాలో చాలా తక్కువగా వస్తాయి. కానీ ఇలా వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ అయిన సినిమాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.. నిన్నటి వరకు ఈ రేస్ లో.. మహానటి సినిమా మొదటి ప్లేస్ లో ఉండింది.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాని సైతం దాటేసింది మరో చిత్రం..
1 /5

సౌత్ ఇండియాలో ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు.. ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలను సాధించాయి. ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో అరుంధతి, మహానటి లాంటి చిత్రాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. 

2 /5

అరుంధతి చిత్రం అప్పట్లోనే 50 కోట్ల వరకు కలెక్షన్ సాధించి.. అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఇక ఆ తర్వాత అనుష్క మళ్ళీ భాగమతి చిత్రంతో మంచి కలెక్షన్స్ అందుకుంది.

3 /5

ఆ తరువాత కూడా ఎన్నో హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు రాగా.. మహానటి సినిమా భారీ కలెక్షన్ సాధించి..హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా రేసులో మొదటి ప్లేస్ లో నిలిచింది.

4 /5

తక్కువ బడ్జెట్ తో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఏకంగా 90 కోట్ల వరకు కలెక్షన్స్ అందుకుంది. ఇక ఇప్పటికీ కూడా ఈ చిత్రం మొదటి ప్లేస్ లో కొనసాగుతూ ఉండగా.. తాజాగా కళ్యాణి ప్రియదర్శి హీరోయిన్గా నటించిన లోక్ చిత్రం మహానటి రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. 

5 /5

సూపర్ హీరోయిన్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన ఈ చిత్రం అన్ని భాషల్లో మంచి విజయం సాధించింది. తెలుగులో ఈ సినిమా కొత్తలోక్ అనే పేరుతో విడుదలయింది. ఇక దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ చిత్రం ఏకంగా 100 కోట్ల వైపు పరుగులు తీస్తోంది. మొత్తానికి మహానటి సినిమా రికార్డులు బ్రేక్ చేసి.. ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల రేసులో మొదటి ప్లేస్ లో నిలిచింది.

Female Oriented Films Heroine Oriented Movies Mahanati Collections Kotha Lokah Collection Lokah Chapter 1 Collections

Next Gallery

Mahesh Babu: నాగార్జునని ఘోరంగా అవమానించిన మహేష్ బాబు.. కూరలో కరివేపాకు లాగా..!