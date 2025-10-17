Fenugreek Seeds: ఈ గింజలతో తెల్ల జుట్టును శాశ్వతంగా నల్లగా మార్చే ప్రక్రియ..డాక్టర్లు కూడా చెప్పని పచ్చి నిజం!

Fenugreek Seeds Benefits for Hair: మీ వంటగదిలోని లభించే ఓ చిన్న విత్తనంతో తెల్ల జుట్టును సహజంగా నల్లగా చేయడానికి ఒక వరంలా పనిచేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ విత్తనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెల్ల జుట్టుకు ఖరీదైన జుట్టు ఉత్పత్తులు లేదా మెహందీ లేదా హెయిర్ డై అవసరం లేదు. బదులుగా, మీ మెడిసిన్ క్యాబినెట్లో సులభంగా లభించే మెంతి గింజలు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
అవును, మీరు మెంతి గింజలను ఉపయోగించి సహజంగా ఉన్న తెల్ల జుట్టును కుదుళ్ల నుండి నల్లగా చేయవచ్చు.
ముందుగా, కొన్ని మెంతులను పొడిగా చేసి, పెరుగుతో కలపండి.
తయారుచేసిన మెంతుల పేస్ట్-పెరుగు హెయిర్ ప్యాక్ను మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి, ఒక గంట పాటు అలాగే ఉంచి, ఆపై మీ జుట్టును కడగాలి.
మీ జుట్టు నిస్తేజంగా, తెల్లని జుట్టుతో పాటు చుండ్రుతో బాధ పడుతున్నారా? మెంతి పొడి, పెరుగు, తాజా కలబంద రసం కలిపి హెయిర్ ప్యాక్ తయారు చేసి అప్లై చేయండి. అరగంట తర్వాత మీ జుట్టును కడగాలి.
ఈ విధంగా, మీరు మీ ఇంట్లో లభించే చిన్న ధాన్యాలను ఉపయోగించి తెల్ల జుట్టును సహజంగా ముదురు నల్లగా, మెరిసేలా మార్చవచ్చు. (గమనిక: పైన ప్రేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)