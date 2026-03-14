English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Ferrari Amalfi Spider: 3.3 సెకన్లలోనే గంటకు 100కి.మీ వేగం.. ఈ పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్‌ వాహనానికి ఇప్పుడు ఫుల్ క్రేజ్..!!

Ferrari Amalfi Spider: ప్రపంచంలో అత్యంత లగ్జరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన ఫెరారీ మరోసారి తన సాంకేతిక ప్రతిభను చాటింది. ఇటలీకి చెందిన ఈ లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారుదారు సంస్థ ఇటీవల తన కొత్త కన్వర్టిబుల్ గ్రాండ్ టూర్ అయిన అమాల్ఫీ స్పైడర్ మోడల్ ను ప్రపంచ మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. బెస్ట్ పెర్మామెన్స్, లేటెస్ట్ డిజైన్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో రూపొందించిన ఈ కార ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకునేలా కనిపిస్తోంది. 
1 /7

అయితే ఫెరారీ బ్రాండ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే.. దాదాపు 8 దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగింది. వేగం, డిజైన్, పనితీరులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలను నెలకొల్పిన కంపెనీగా ఫెరారీ గుర్తింపు దక్కించుకుంది. ఫార్ములా వన్ రేసింగ్ నుంచి లగ్జరీ సూపర్ కార్ తయారీ వరకు విభిన్న రంగాల్లో ఫెరారీ తనకంటూ ఓ ముద్ర వేసుకుంది. 

2 /7

కొత్తగా విడుదలైన ఫెరారీ అమాల్ఫీ స్పైడర్  కన్వర్టిబుల్ స్టాఫ్ టాప్ డిజైన్ తో ప్రత్యేకర ఆకర్షణగా నిలిచింది.  ఈ కారులో ఉన్న ముడుచుకునే ఫాబ్రిక్ రూఫ్ కేవలం 13.5 సెకన్లలో తెరవడం లేదా మూసివేయడం సాధ్యమవుతుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే.. ఈ కారు గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ ఈ పైకప్పును ఆపరేట్ చేయవచ్చు. పైకప్పు మడిచినప్పుడు దాని మందం సుమారు 220 మిల్లీమీటర్ల మాత్రమే ఉండడం డిజైన్ ప్రత్యేకతను చూపిస్తుంది.  

3 /7

ఈ సాఫ్ట్ టాప్ కారణంగా కారులో బూట్ స్పేస్ కూడా వినియోగదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పైకప్పు తెరిచి ఉన్నప్పుడు 172 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తే, మూసివేసినప్పుడు 255 లీటర్ల వరకు స్థలం అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రయాణ సమయంలో శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి.. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసేందుకు  ఫెరారీ ప్రత్యేకంగా 5-లేయర్ అకౌస్టిక్ ఫాబ్రిక్‌ను ఉపయోగించింది.

4 /7

డిజైన్ పరంగా అమాల్ఫీ స్పైడర్ ఎంతో స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది. పొడవైన బోనెట్, ఆకర్షణీయమైన బాడీ లైన్స్,  శక్తివంతమైన సిల్హౌట్ ఈ కారుకు ప్రత్యేక అందాన్ని ఇస్తాయి. ఈ మోడల్ కోసం ఫెరారీ ప్రత్యేకంగా  రోస్సో ట్రామోంటో  అనే కొత్త పెయింట్ ఫినిష్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకాకుండా ఇందులో మూడు మోడ్‌లతో పనిచేసే యాక్టివ్ రియర్ స్పాయిలర్ ఉంది. తక్కువ డ్రాగ్, మధ్యస్థ డౌన్‌ఫోర్స్ ,  అధిక డౌన్‌ఫోర్స్ మోడ్‌లలో ఇది పనిచేస్తుంది. హై డౌన్‌ఫోర్స్ మోడ్‌లో గంటకు 250 కిమీ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు సుమారు 110 కిలోల అదనపు డౌన్‌ఫోర్స్‌ను సృష్టించగలదు.

5 /7

పనితీరు విషయానికి వస్తే..  ఈ కారు 3.9 లీటర్ ట్విన్ టర్బో V8 ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది ఫెరారీ  ప్రసిద్ధ F154 ఇంజిన్ కుటుంబానికి చెందినది. ఈ శక్తివంతమైన ఇంజిన్ 640 హార్స్ పవర్,  760 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 8-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ద్వారా శక్తి వెనుక చక్రాలకు సరఫరా అవుతుంది. ఫలితంగా ఈ కారు కేవలం 3.3 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిమీ వేగాన్ని చేరుకోగలదు. గరిష్ట వేగం గంటకు సుమారు 320 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.

6 /7

ఇంటీరియర్ విషయంలో కూడా ఫెరారీ ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. 2+2 సీటింగ్ లేఅవుట్‌తో వచ్చే ఈ కారులో 10.25 అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, 8.8 అంగుళాల ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లే, 15.6 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. అదనంగా ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, పవర్డ్ సీట్లు,  ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

7 /7

భారత మార్కెట్లో ఈ కారును ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారనే విషయాన్ని ఫెరారీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ ఏడాది అమాల్ఫీ కూపే మోడల్ భారతదేశంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని ఆటోమొబైల్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దాని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.5.5 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.సాంకేతికత, వేగం.. లగ్జరీ కలయికతో రూపొందిన ఫెరారీ అమాల్ఫీ స్పైడర్ సూపర్‌కార్ ప్రేమికులను ఖచ్చితంగా ఆకట్టుకునే మోడల్‌గా నిలుస్తుందని ఆటో నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Ferrari Amalfi Spider Ferrari Amalfi Spider specs Ferrari Amalfi Spider engine Ferrari Amalfi Spider 640hp V8 Ferrari Amalfi Spider performance

Next Gallery

