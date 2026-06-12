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FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్‌ సూర్యవంశీ.. గిల్బెర్టో మోరా ఎవరు? డెబ్యూలోనే 96 ఏళ్ల ప్రపంచ కప్ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన వండర్‌కిడ్..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:42 AM IST

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్  కప్ 2026 గ్రాండ్ గా ప్రారంభమైంది. ప్రారంభ మ్యాచ్ లోనే మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికాను 2-0తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. మెక్సికో విజయంతో ఈ మెగా టోర్నీని ప్రారంభించిందని చెప్పాలి. మెక్సికో యంగ్ ప్లేయర్ గిల్బెర్టో మోరా 96 ఏళ్ల నాటి రికార్డును బద్దలు కొట్టి హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. ఎవరీ 17 ఏళ్ల గిల్బెర్ట్ మోరా.. తెలుసుకుందాం. 

FIFA World Cup 2026:1/6

ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ప్రారంభం అవ్వగానే హిస్టరీ క్రియేట్

మెక్సికో సిటీ స్టేడియంలో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ప్రారంభం అవ్వగానే హిస్టరీ క్రియేట్ అయ్యింది.  కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులోనే, యువ ఆటగాడు గిల్బెర్టో మోరా మెక్సికన్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే, ప్రపంచ కప్‌లో మెక్సికోకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన అతి పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా మోరా నిలిచాడు. మ్యాచ్ 65వ నిమిషంలో బెంచ్ నుండి మోరాను పిలిచినప్పుడు ఆ క్షణం వచ్చింది. మోరా ఎంట్రీతో బాక్సింగ్ మెగాస్టార్ కానెలో అల్వారెజ్‌తో సహా ఫ్యాన్స్ నుండి ఉరుముల్లాంటి చప్పట్లు వినిపించాయి. 

FIFA World Cup 2026:2/6

17 సంవత్సరాల 240 రోజుల వయస్సు

17 సంవత్సరాల 240 రోజుల వయస్సులో..  మోరా ప్రపంచ కప్‌లో ఆడిన 6వ అతి పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. పెలే (17 సంవత్సరాల 235 రోజులు), సలోమన్ ఒలెంబే (17 సంవత్సరాల 185 రోజులు), ఫెమి ఒపాబున్మి (17 సంవత్సరాల 101 రోజులు), శామ్యూల్ ఎటో (17 సంవత్సరాల 99 రోజులు),  నార్మన్ వైట్‌సైడ్ (17 సంవత్సరాల 41 రోజులు) కూడా ప్రపంచ కప్‌లలో ఆడారు.

FIFA World Cup 2026:3/6

దక్షిణ మెక్సికోలోని టుక్స్‌ట్లా గుటియెర్రెజ్‌

దక్షిణ మెక్సికోలోని టుక్స్‌ట్లా గుటియెర్రెజ్‌లో జన్మించి.. టిజువానాలో పెరిగిన మోరా, 16 ఏళ్లు నిండడానికి కేవలం 2 నెలల ముందు తన అగ్రశ్రేణి అరంగేట్రం చేశాడు. 2025 ఫీఫా అండర్-20 ప్రపంచ కప్ చిలీలో మోరా ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ టోర్నమెంట్‌లో మెక్సికో క్వార్టర్-ఫైనల్స్‌కు చేరుకుంది.  మోరా తన వయసుకు మించిన పరిణతి చెందిన ఆటను ప్రదర్శించాడు

FIFA World Cup 2026:4/6

మోరా 2025 CONCACAF గోల్డ్ కప్‌

మోరా 2025 CONCACAF గోల్డ్ కప్‌లో మెక్సికో సీనియర్ జాతీయ జట్టు తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. కోచ్ జేవియర్ అగ్యురే నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాడు మోరా. అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అంచనాలను అందుకున్నాడు. సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో మోరా అరంగేట్రం చేసి, మెక్సికో సీనియర్ జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన అతి పిన్న వయస్కుడైన ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 

FIFA World Cup 2026:5/6

సెమీఫైనల్స్‌లో మోరా రౌల్ జిమెనెజ్

సెమీఫైనల్స్‌లో మోరా రౌల్ జిమెనెజ్   నిర్ణయాత్మక గోల్‌కు సహకరించాడు. ఈ 17 ఏళ్ల ఆటగాడు ఆటను అంచనా వేయడం, లైన్ల మధ్య బంతిని అందుకోవడం, ఒత్తిడి నుండి తప్పించుకోవడం..  సరైన సమయంలో బంతిని విడుదల  చేయడంలో దిట్ట. అతను కేవలం అసాధారణ ప్రతిభావంతుడు మాత్రమే కాదు

FIFA World Cup 2026:6/6

లక్షలాది మందితో కిక్కిరిసిపోయిన మైదానం

లక్షలాది మందితో కిక్కిరిసిపోయిన మైదానంలో ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం మామూలు మాట కాదు. కానీ తన కోచ్ మోరాపై పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచి.. ఫుట్ బాల్ స్టేజీపై ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. మోరా కేవలం 17ఏళ్ల 240 రోజుల్లోనే వరల్డ్ కప్ అడుగుపెట్టి ఈ ఫీట్ సాధించడాని చెప్పాలి. దీంతో ఫుట్ బాల్ ప్రపంచం ఇప్పుడు ఈ యంగ్ సెన్సేషన్ వైపే చూస్తోంది. 

TAGS:
gilberto mora
FIFA World Cup
గిల్బెర్టో మోరా
ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026
మెక్సికో ఫుట్‌బాల్
వరల్డ్ కప్ రికార్డులు
Gilberto Mora
FIFA World Cup 2026
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World Cup youngest player

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