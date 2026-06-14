Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సంచలనం.. స్విట్జర్లాండ్‌ను వణికించిన పసికూన ఖతార్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సంచలనం.. స్విట్జర్లాండ్‌ను వణికించిన పసికూన ఖతార్..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 14, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:49 AM IST

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026  గ్రూప్ బి పోరులో శనివారం నరాలు తెగే ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్ నమోదు అయ్యింది.  బలమైన స్విట్జర్లాండ్ జట్టును పసికూన ఖతార్ ధీటుగా ఎదుర్కొంది. దీంతో మ్యాచ్ను 1-1 తో డ్రాగా ముగించేసింది. ఇరు జట్లు కూడా చెరో గోల్ కొట్టడంతో పాయింట్లు షేర్ చేసుకున్నాయి.  ఈ డ్రాతో ఖతార్ జట్టు  ఫిఫా వరల్డ్ కప్ హిస్టరీ లోనే సరికొత్త   అధ్యాయాన్ని లిక్కించిందని చెప్పవచ్చు. వరల్డ్ కప్ హిస్టరీ లోనే ఖతార్ కు  ఇదే మొట్టమొదటి పాయింట్ కావడం విశేషం అని చెప్పాలి. 

Qatar vs. Switzerland match1/5

స్విస్ జట్టుకు లభించిన  పెనాల్టీ ఛాన్స్

 మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే స్విట్జర్లాండ్ ఆటగాళ్లు మైదానంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించారు.  ఆట 17వ నిమిషంలో స్విస్ జట్టుకు లభించిన  పెనాల్టీ ఛాన్స్ ను ఆ జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ బ్రిల్ ఎంబోలో అద్భుతంగా మలుచుకున్నాడు.    

Qatar vs. Switzerland match2/5

స్విస్ 1-0 ఆధిక్యతంలోకి

ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా బంతిని ఈజీగా గోల్ పోస్ట్ లోకి పంపించి స్విస్ 1-0 ఆధిక్యతంలోకి తీసుకెళ్లాడు.  ఆ తర్వాత కూడా స్విస్ ఆటగాళ్లు పలుమార్లు  ఖతార్ గోల్ పోస్ట్ పై దాడులు చేసినప్పటికీ..  రెండో గోల్ సాధించడంలో విఫలమయ్యారని చెప్పాలి.    

Qatar vs. Switzerland match3/5

సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా   స్విట్జర్లాండ్  

సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా   స్విట్జర్లాండ్  బలంగా ఉండటంతో ఖతార్ ఈ మ్యాచ్ పై  ఆశలు వదిలేసుకున్నట్లే  కనిపించింది.  అయితే కొన్ని క్షణాల్లో మ్యాచ్ ముగుస్తుంది అనగా అదనపు సమయంలో ఖతార్ ప్లేయర్ ఒక అద్భుతం చేశాడు.    

Qatar vs. Switzerland match4/5

స్కోర్ 1-1 తో సమం

తోటి ఆటగాడు హోమమ్ ఎల్ అమిన్ అందించిన సూపర్ క్రాస్ ను ఖౌఖీ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా హెడర్  ద్వారా గోల్ గా మలిచాడు. దాంతో స్కోర్ 1-1 తో సమం అయ్యింది.  ఊహించని ఈ గోల్తో స్టేడియంలోని ఖతర్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా షాక్ లో మునిగిపోయారు.  ఆ వెంటనే  అదనపు సమయం ముగియడంతో మ్యాచ్ చివరికి డ్రాగా ముగిసింది. 

Qatar vs. Switzerland match5/5

4 సార్లు మాత్రమే టార్గెట్ వైపు షాట్స్

కేవలం 4 సార్లు మాత్రమే టార్గెట్ వైపు షాట్స్ కొట్టిన ఖతార్ చివరి నిమిషంలో లభించిన ఛాన్స్ ను గోల్ గా మార్చుకొని చారిత్రాత్మక పాయింట్లు తన అకౌంట్లో వేసుకుంది .   

TAGS:
FIFA World Cup
క్రీడా వార్తలు

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అపరిచితుడు ఎత్తుకెళ్తుంటే కుక్క అడ్డుకుందా? తండ్రి వెళ్లిన ఆ 15 నిమిషాల్లో..!
Tuni Girl Missing Case47 min ago
2
Telangana47 min ago
3
Ap cm chandrababu1 hr ago
4
telangana rains1 hr ago
5
hanamkonda si case1 hr ago