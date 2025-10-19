FII: ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్ 5 స్టాక్స్ ఇవే.. భవిష్యత్తులో ఈ స్టాక్స్ మల్టీబ్యాగర్స్ అవ్వడం ఖాయం..?

5 Penny Stocks: విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో 5 పెన్నీ స్టాక్స్ లో భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ పెట్టుబడులు ఈ 5 పెన్నీ స్టాక్స్ పై ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్లకు ఉన్న నమ్మకాన్ని అలాగే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందించే అవకాశం ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. ఆ 5 స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం.
విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు భారత్ ను కాదని ఎక్కడికీ వెళ్లరని మరోసారి రుజువైంది. ఎందుకంటే భారత మార్కెట్లో మళ్లీ ఎఫ్ఐఐలు చురుకుగా మారుతున్నాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో తక్కువ ధరల్లో లభించే పెన్నీ స్టాక్స్ పై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ పెట్టుబడులు ఈ కంపెనీల భవిష్యత్తు వ్రుద్ధిపై ఎఫ్ఐఐల నమ్మకాన్ని మరింత సూచిస్తున్నాయి. వీటిలో కొన్ని కంపెనీలు గతేడాది నష్టాలను చవిచూసినప్పటికీ, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు వాటిలో అవకాశాలను చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఐదు స్టాక్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం Q2లో FIIలు కంపెనీలో 1.10శాతం వాటా పెంచుకున్నారు. తద్వారా వారి మొత్తం వాటా 3.74శాతానికి చేరింది (Q1లో 2.64%). తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ షేర్ 0.84శాతం నష్టపోయి రూ. 8.28 వద్ద ముగిసింది. గత ఒక సంవత్సరంలో ఈ స్టాక్ 44శాతం నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 288.65 కోట్లుగా ఉంది.
ఈ కంపెనీలో FIIలు Q2లో 3.01శాతం వాటా పెంచుకున్నారు. దాంతో మొత్తం వాటా 9.04శాతం నుండి 15.05శాతానికి చేరింది. తాజా ట్రేడింగ్లో ఈ షేర్ 1.84శాతం లాభంతో రూ. 71 వద్ద ముగిసింది. గత ఏడాది ఈ స్టాక్ 23శాతం లాభాలను ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 73.61 కోట్లుగా ఉంది.
ఈ కంపెనీలో FIIలు 0.18శాతం వాటా పెంచారు. మొత్తం వాటా 11.62శాతం నుండి 11.80శాతానికి పెరిగింది. తాజా ట్రేడింగ్లో షేర్ 3.62శాతం నష్టపోయి రూ. 43.10 వద్ద నిలిచింది. గత ఏడాది స్టాక్ 16శాతం నష్టాన్ని ఇచ్చింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 454.40 కోట్లు.
Q2లో FIIలు ఈ కంపెనీలో 1.33శాతం వాటా కొనుగోలు చేశారు. దీంతో మొత్తం వాటా 13.46శాతం నుండి 14.79శాతానికి పెరిగింది. తాజా ట్రేడింగ్లో షేర్ 4.45శాతం తగ్గి రూ. 13.53 వద్ద ముగిసింది. గత ఏడాది ఈ స్టాక్ 69శాతం నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. కంపెనీ ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 474.49 కోట్లు.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో FIIలు ఈ కంపెనీలో 0.96శాతం కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టారు. Q1లో ఎటువంటి వాటా లేకపోయినప్పటికీ, Q2లో ఈ హోల్డింగ్ నమోదు అయ్యింది. తాజా ట్రేడింగ్లో ఈ షేర్ 8శాతం నష్టపోయి రూ. 78.1 వద్ద ముగిసింది. గత ఏడాది ఈ స్టాక్ 20శాతం నష్టాన్ని ఇచ్చింది. కంపెనీ ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 90 కోట్లు.
ఈ ఐదు పెన్నీ స్టాక్స్లో FIIల పెరుగుతున్న వాటాలు వారి దీర్ఘకాల నమ్మకాన్ని సూచిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరల్లో లభించే ఈ షేర్లు భవిష్యత్తులో పెరుగుదలకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా వారు భావిస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఒక సంకేతమని చెప్పాలి. మార్కెట్లో చిన్న కంపెనీల్లో కూడా భారీ రాబడి అవకాశాలు దాగి ఉంటాయనడానికి ఇదే నిదర్శనం.