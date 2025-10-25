FIIs: భారత మార్కెట్లపై విదేశీ పెట్టుబడిదారుల సునామీ.. శుక్రవారం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. !!

FII- DII Data: ప్రపంచ మార్కెట్ల సానుకూల సంకేతాలు ట్రంప్ జెన్ పింగ్ భేటీ వార్లు దేశీయంగా మెరుగైన త్రైమాసిక ఫలితాల అంచనాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ అక్టోబర్ 24వ తేదీ శుక్రవారం లాభాలతో ప్రారంభమైంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రిమియంతో ట్రేడ్ అయ్యింది. వరుసగా ఆరో రోజు లాభాలు వచ్చాయి. అయితే భారత స్టాక్ మార్కెట్లో విదేశీ పెట్టుబడిదారులు (FIIలు/FPIలు) దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (DIIలు) రెండూ నికరంగా కొనుగోలుదారులుగా నిలిచారు. మార్కెట్ మొత్తం కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఈ రెండు వర్గాల పెట్టుబడిదారుల చురుకైన భాగస్వామ్యం మార్కెట్కు సానుకూల సంకేతంగా నిలిచింది.
శుక్రవారం జరిగిన ట్రేడింగ్ సెషన్లో, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) మొత్తం రూ. 11,768 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేయగా, రూ. 11,147 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. దీని ఫలితంగా, వారు రూ. 621 కోట్ల నికర కొనుగోలుదారులుగా నిలిచారు. అంటే మార్కెట్లో విదేశీ మూలధనం మళ్లీ ప్రవాహం ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తోంది. ఇదే సమయంలో, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (DIIలు) కూడా సానుకూల ధోరణి చూపించారు. వారు రూ. 12,476 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేసి, రూ. 12,303 కోట్ల షేర్లను విక్రయించారు. ఫలితంగా, DIIలు రూ. 173 కోట్ల విలువైన నికర కొనుగోళ్లు చేశారు.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని (FY25) పరిశీలిస్తే, FIIలు మొత్తం రూ. 2.39 లక్షల కోట్ల విలువైన షేర్లను నికరంగా విక్రయించగా, DIIలు రూ.5.90 లక్షల కోట్ల విలువైన షేర్లను నికరంగా కొనుగోలు చేశారు. దీని అర్థం ఏమిటంటే.. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, దేశీయ పెట్టుబడిదారులు మాత్రం విశ్వాసంగా పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పవచ్చు.
అయితే.. మార్కెట్ పనితీరు మాత్రం శుక్రవారం కొంత ప్రతికూలంగా నిలిచింది. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) సెన్సెక్స్ 344.52 పాయింట్లు లేదా 0.41 శాతం తగ్గి 84,211.88 వద్ద ముగిసింది. అదే విధంగా, నిఫ్టీ 96.25 పాయింట్లు లేదా 0.37 శాతం తగ్గి 25,795.15 వద్ద స్థిరపడింది. ఈ తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్లో మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ సూచీలు మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగాయి. ఇది పెద్ద కంపెనీల షేర్లలో మాత్రమే కొంత ఒత్తిడి కనిపించిందని సూచిస్తుంది.
నిఫ్టీ సూచీలో అత్యధికంగా నష్టపోయిన కంపెనీలలో సిప్లా, హెచ్యూఎల్, అదానీ పోర్ట్స్, మాక్స్ హెల్త్కేర్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఉన్నాయి. ఈ షేర్లు 1 నుండి 2 శాతం మధ్య నష్టపోయాయి. మరోవైపు, లాభపడ్డ షేర్లలో హిందాల్కో, భారతీ ఎయిర్టెల్, ONGC, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ , ICICI బ్యాంక్ ఉన్నాయి. ఈ షేర్లు 1 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి.
రంగాల వారీగా చూస్తే, మెటల్, టెలికాం రంగాలు మార్కెట్కు బలాన్ని అందించాయి. ఈ రెండు రంగాలు ఒక్కొక్కటి 1 శాతం మేర లాభపడ్డాయి. అయితే, FMCG, ఫార్మా, PSU బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ రంగాలు 0.5 నుండి 1 శాతం వరకు నష్టపోయాయి. ఇది మార్కెట్లో కొంత సమతుల్య దశలో ట్రేడింగ్ కొనసాగుతున్నదని సూచిస్తుంది.
మొత్తం మీద, విదేశీ, దేశీయ పెట్టుబడిదారుల నికర కొనుగోళ్లు మార్కెట్కు ఒక సానుకూల సంకేతం ఇచ్చాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ కొంత తగ్గినా, పెట్టుబడిదారుల చురుకైన భాగస్వామ్యం మార్కెట్లో విశ్వాసాన్ని కొనసాగిస్తోంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాబోయే వారాల్లో గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులు, కార్పొరేట్ ఫలితాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించే అవకాశముంది.