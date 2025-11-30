SIP: చిన్న జీతం.. పెద్ద కల.. కేవలం రూ. 4వేల పెట్టుబడితో రూ. 1.38 కోట్లు మీ సొంతం.. ఎలాగంటే..?

Financial Planning For Low Income: తక్కువ జీతం అని బాధపడుకుంటూ కూర్చొంటే వచ్చేది ఏమీ ఉండదు. ఉన్నదానిలో కొంత పొదుపు చేసినట్లయితే భవిష్యత్ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుతాయి. మనలో చాలా మంది జీతం తక్కువ ఎలా పొదుపు చేయాలంటూ ఆందోళన చెందుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ ఫార్ములా. దీన్ని మీరు సరిగ్గా ఫాలో అయినట్లయితే చిన్న జీతంతో పెద్ద సంపదను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
మనలో చాలా మంది జీతం తక్కువగా ఉంది ఎలా బతకడం.. భవిష్యత్తులో అనుకోని ఖర్చులు తీర్చుకోవడం ఎలా అంటూ ఆందోళన చెందుతు సగం సమయం వ్రుధా చేసుకుంటారు. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి.. చిన్న ప్రయత్నం.. పెద్ద గమ్యాలను చేర్చుతుంది. ధనవంతులు కూడా ఏదొక రోజు చిన్న పొదుపుల నుంచే తమ సంపదను పెంచుకోవడం ప్రారంభిస్తే.. పై స్థాయికి చేరుకున్నారు. అలాగే మీరు కూడా తక్కువ జీతంతోనూ ఎక్కువ సంపదను స్రుష్టించుకోవచ్చు. అది 50-30-20 ఫార్ములాతో సాధ్యం అవుతుంది.
50-30-20 ఫార్ములాతో ఖర్చులను క్రమబద్ధీకరించి ప్రతి నెల రూ. 4,000 వంటి చిన్న మొత్తాన్ని SIPలో పెట్టుబడి పెడితే.. దీర్ఘకాలంలో భారీ మూలధనాన్ని సృష్టించవచ్చు. 12శాతం రాబడి వద్ద 28 సంవత్సరాల్లో ఈ పెట్టుబడి రూ. 1.38 కోట్లు కావచ్చు.
చాలా మంది తమ జీతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో సంపదను నిర్మించడం అసాధ్యమని భావిస్తారు. అయితే ఇది నిజం కాదు. చిన్న మొత్తాలతో సరైన విధంగా, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే, దీర్ఘకాలంలో భారీ మూలధనాన్ని కూడగట్టి లక్షాధికారిగా మారడం పూర్తిగా సాధ్యమే. పెట్టుబడిలో క్రమశిక్షణ ఉండటం, సరైన ఫార్ములాలను అనుసరించడం అత్యంత కీలకం.
అటువంటి ఉపయోగకరమైన ఫార్ములాల్లో ఒకటి 50-30-20 నియమం. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మీ ఆదాయాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించాలి: 50శాతం అవసరాలు: ఇంటి అద్దె, విద్యుత్ బిల్లు, కూరగాయలు, ప్రయాణం వంటి తప్పనిసరి ఖర్చులకు ఉపయోగించాలి. 30శాతంవ్యక్తిగత అవసరాలు: వినోదం, హాబీలు, షాపింగ్ వంటి అనివార్యంకాని ఖర్చులకు వినియోగించాలి. 20శాతం పెట్టుబడి: ఇది భవిష్యత్తు భద్రత కోసం తప్పనిసరిగా కేటాయించాల్సిన భాగం.
ఉదాహరణకు, మీ నెల జీతం రూ. 20,000 అయితే, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు ప్రతి నెలా రూ. 4,000 ను పెట్టుబడికి కేటాయించాలి. ఈ మొత్తంతో మీరు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ప్రారంభించవచ్చు. ఇది చిన్న మొత్తాలను సైతం పెద్ద సంపదగా మార్చగల అత్యంత ప్రభావవంతమైన పెట్టుబడి విధానం.
నెలకు రూ. 4,000 SIP పెట్టి, సగటున 12శాతం వార్షిక రాబడి వస్తుందని అనుకుంటే, దీర్ఘకాలంలో ఫలితం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. క్రమం తప్పని పెట్టుబడితో 28 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చిన్న మొత్తమే సుమారు రూ. 1.38 కోట్లు గా మారుతుంది. మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా రాబడులు మారవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఈ వ్యూహం బలమైన సంపదను సృష్టిస్తుందని అనుభవం చెబుతోంది. కాబట్టి తక్కువ జీతం అనేది అడ్డంకి కాదు .. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు క్రమశిక్షణతో, చిన్ని మొత్తాలు కూడా పెద్ద ధనాన్ని నిర్మించగలవు.