Best Child Investment Plans: ఆడపిల్ల భవిష్యత్తు అమ్మచేతిలోనే.. సుకన్య కాకుండా మరో అద్భుత స్కీమ్..ఇప్పుడే ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి..!!

Best Child Investment Plans: పిల్లల పుట్టుకతో తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. పిల్లల రెగ్యులర్ చదువుల నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు తమ పిల్లల భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఎంతో టెన్షన్ పడుతుంటారు. ఈ కాలంలో ఉన్నత విద్యకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే పెట్టుబడి ప్లాన్ చేయడం మంచిది. 21+21+21 సూత్రాన్ని ఫాలో అయినట్లయితే.. మీ పిల్లల కలలను నెరవేర్చేందుకు ఇదొక సులభమైన మార్గం అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నిరాడంబరమైన పెట్టుబడితో రూ. 21లక్షల వరకు కూడబెట్టుకోవచ్చు. చిన్న పెట్టుబడులతో పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించుకోవాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఈ ఫార్ములా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
21+21+21 ఫార్ములా అంటే ఏమిటి? ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మొదటి 21 మీరు ప్రతి నెలా పెట్టుబడి పెట్టవలసిన రూ. 2,100 ను సూచిస్తుంది. రెండవ 21 21 సంవత్సరాలను సూచిస్తుంది. అంటే మీరు 21 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించాలి. మూడవ 21 రూ. 21 లక్షల కార్పస్ను సూచిస్తుంది. అంటే మీరు ఈ పెట్టుబడి నుండి రూ. 21 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.
డబ్బు ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి, మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ప్రతి నెలా ఒక స్థిర మొత్తాన్ని సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP)లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఇది మీ డబ్బు వేగంగా వృద్ధి చెందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
21 లక్షల నిధిని ఎలా పొందాలి? మీరు 21 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా రూ. 2,100 పెట్టుబడి పెట్టి సగటున 12శాతం రాబడిని సంపాదిస్తే, మీ మొత్తం నిధి సుమారు రూ. 2,190,314 అవుతుంది. మొత్తం పెట్టుబడి కేవలం రూ. 5,29,200 మాత్రమే.
అద్భుత ప్రయోజనాలు: SIPలు కాంపౌండింగ్ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. మీరు ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెడితే, వడ్డీపై వడ్డీని సంపాదించే, పెద్ద కార్పస్ను కూడబెట్టుకునే అవకాశాలు అంత మెరుగ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి, మీ బిడ్డ జన్మించిన వెంటనే SIPని ప్రారంభించడం తెలివైన నిర్ణయం.
21+21+21 ఫార్ములా ప్రయోజనాలు దీర్ఘకాలంలో గణనీయమైన మూలధనం ఏర్పడుతుంది. చిన్న పెట్టుబడులు గణనీయమైన రాబడిని ఇస్తాయి. విద్య, వివాహం వంటి ఖర్చులను సులభంగా తీర్చవచ్చు. మీరు క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవాటును కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. ఇంకా మీరు మార్కెట్ వృద్ధి పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
రాబడి సమతుల్యత మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలు మార్కెట్ రిస్క్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఈ రిస్క్ దీర్ఘకాలికంగా గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. రిస్క్ను అదుపులో ఉంచడానికి మీరు బ్యాలెన్స్డ్ లేదా హైబ్రిడ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.