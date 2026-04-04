Aadhaar: ఆధార్ సెంటర్ల కోసం వెతకాల్సిన పనిలేదు.. UIDAI బంపర్ ఆఫర్, ఇక చిటికెలో పని!

NO More Searching For Aadhaar Centers: మనదేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉంటారు. ఇది ఒక గుర్తింపు కార్డు. దీంతో పాటు అనేక సంక్షేమ పథకాలు కూడా పొందుతారు. దీంతోపాటు మరికొన్ని వెసులుబాట్లు ఆధార్ వినియోగదారులు పొందాలన్నా ఆధార కార్డు కచ్చితంగా ఉండాలి. ఆధార్ కార్డు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) జారీ చేస్తుంది. అయితే ఆధార్ కార్డుదారులకు ఒక బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది.
ఆధార్ కార్డు ఉన్నవాళ్లు కొన్ని సర్వీసులు మొబైల్ లోనే ఇంట్లోనే కూర్చొని సులభంగా పొందవచ్చు. అయితే కొన్ని సేవలు పొందాలంటే కచ్చితంగా ఆధార్ సెంటర్ వెళ్లాల్సిందే. మీ ఏరియాలో ఆధార్ సెంటర్ ఎక్కడుందో వెతకడానికి ఇబ్బందిగా ఉండవచ్చు.
ఒక్కోసారి ఆధార్ ఏజెంట్ అక్కడ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దీన్ని సులభతరం చేస్తూ యూఐడీఏఐ కొత్త సర్వీస్ ప్రారంభించింది. ఇక సులభంగా మీ దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్ లో ఆధార్ సేవలు ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయో మ్యాప్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది.
UIDAI మ్యాప్ మై ఇండియాతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆధార్ సెంటర్ మీ దగ్గర్లో మ్యాపుల్యాప్ ద్వారా లొకేట్ అయిపోతుంది. ఇది అతి త్వరలో రానున్న ఫీచర్. నేరుగా మీ ఆధార్ సెంటర్ రూట్ మ్యాప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది భారత్ ప్రారంభించిన లొకేటర్.
ఈ యాప్ లో మీరు కేవలం ఆధార్ లొకేషన్ మాత్రమే కాదు. అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న సర్వీసులు కూడా మీరు పొందవచ్చు. బయోమెట్రిక్ అప్డేట్, మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ వంటి సేవలు పొందవచ్చు. డిజిటల్ ఇండియా లో భాగంగా భారత్ ఆధార్ కార్డు వినియోగదారులకు మరింత సులభతరమైన సేవలు అందిస్తోంది.
ఇదివరకు ఆధార్ కార్డు అప్డేట్ చేయాలంటే కచ్చితంగా సెంటర్ వెళ్లాల్సిందే. అయితే ప్రారంభంలో ఎక్కువగానే ఆధార సేవా కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ప్రాధాన్యత ఆధారంగా వాటిని తగ్గించారు. ఇలా రూట్ మ్యాప్ ద్వారా మీరు ఎక్కడ ఆధార్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో మీ దగ్గరలో ఉన్న కేంద్రాలను గుర్తించవచ్చు.