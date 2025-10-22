PM Modi Scheme: చిరు వ్యాపారులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. ఈ కొత్త స్కీముతో రూ. 3లక్షల లోన్ పొందే ఛాన్స్..!!

PM Vishwakarma Yojana: మన దేశంలో అనేక మంది తమ జీవనోపాధిగా చేతి పనులను ఆధారంగా చేసుకుని జీవిస్తున్నారు. ఈ కళాకారులు, కూలీలు, చిన్న స్థాయి వృత్తిదారులు తమదైనందిన జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. వారే మనకు అవసరమైన అనేక సేవలను అందిస్తూ సమాజ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక స్థానాన్ని పొందారు. అయితే వీరిలో చాలా మందికి సరైన సదుపాయాలు, శిక్షణా అవకాశాలు, రుణసౌకర్యాలు అందకపోవడం వల్ల వారి ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు రాలేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, వారి జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వినూత్నమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అదే ప్రధాన మంత్రి విశ్వకర్మ యోజన (PM Vishwakarma Yojana)
ఈ పథకం లక్ష్యం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న చేతిపనివారిని, కళాకారులను, సాంప్రదాయ వృత్తిదారులను ప్రోత్సహించడం. వారి నైపుణ్యాలను ఆధునిక పద్ధతుల్లో అభివృద్ధి చేయడం. తమ వృత్తి ద్వారా గౌరవప్రదమైన జీవితం గడపడానికి వీరికి అవసరమైన మద్దతు అందించడమే ఈ యోజన ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
ప్రధాన మంత్రి విశ్వకర్మ పథకం కింద మొత్తం 18 సాంప్రదాయ వృత్తులకు చెందిన వ్యక్తులు అర్హులు. వీరిలో దర్జీలు, బంగారువారులు, క్షౌరులు, మేసన్లు, ఇనుప పనివాళ్లు, గన్ మేకర్లు, తాళాలు దిద్దేవారు, బొమ్మలు తయారు చేసే వారు, చీపురు లేదా దుబ్బు తయారీదారులు, బుట్టలు అల్లే వారు, మత్స్యకారులు వంటి అనేక వృత్తిదారులు ఉంటారు.
ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాలు అందిస్తుంది. ఈ శిక్షణలో లబ్ధిదారులు తమ వృత్తికి సంబంధించిన ఆధునిక సాంకేతికతలు, నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటారు. శిక్షణ కాలంలో వారికి రోజుకు రూ.500 భత్యం అందుతుంది. అంతేకాక, ప్రతి లబ్ధిదారికి రూ.15,000 విలువైన ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తుంది. దీని ద్వారా వారు తమ పనికి అవసరమైన టూల్కిట్ కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
శిక్షణతో పాటు ప్రభుత్వం తక్కువ వడ్డీతో రుణ సదుపాయాలు కూడా ఇస్తుంది. ఈ పథకంలో రెండు దశల్లో రుణం లభిస్తుంది. మొదటి దశలో రూ.1 లక్ష వరకు రుణం, దీన్ని 18 నెలల్లో తిరిగి చెల్లించాలి. రుణం సమయానికి చెల్లించిన తర్వాత రెండవ దశలో రూ.2 లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చు. దీని చెల్లింపు గడువు 30 నెలలు ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం చేతిపనివారిని ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధిగా మారే దిశగా ప్రోత్సహిస్తోంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం. లబ్ధిదారులు సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) ద్వారా ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ pmvishwakarma.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. “Login” సెక్షన్లో అవసరమైన వివరాలు ఇచ్చి నమోదు చేసుకుంటే చాలు, మీ దరఖాస్తు పూర్తవుతుంది.
ఈ పథకం చేతిపనివారికి కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాదు, గౌరవప్రదమైన జీవితం గడపడానికి మార్గం చూపే అవకాశం కూడా. మీ వృత్తి మీద గర్వపడుతూ, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ సౌకర్యాలను వినియోగించుకుంటే మీ జీవితం మారిపోవచ్చు. ప్రధాన మంత్రి విశ్వకర్మ యోజన ప్రతి శ్రమజీవి, కళాకారుడికి కొత్త ఆశలు నింపే పథకంగా నిలుస్తోంది.