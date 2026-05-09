Celina Jaitly: బాలీవుడ్ నటి సెలీనా జైట్లీ తన భర్త, వ్యాపారవేత్త పీటర్ హాగ్ మీద సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్త తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధిస్తున్నాడంటూ ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో.. ఆయనపై కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించారు. సెలీనా ఫిర్యాదు మేరకు ముంబై పోలీసులు పీటర్ హాగ్ మీద భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని వివిధ సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు.
ప్రముఖ నటి సెలీనా జైట్లీ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తన భర్త తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడంటూ ఫిర్యాదు చేసింది. వీటిలో గృహహింసతో పాటు భార్య పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించడం, గాయపరచడం, క్రిమినల్ బెదిరింపులకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో ముంబై పోలీసులు సెలీనా భర్త పీటర్ హాగ్ మీద పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పీటర్ ఇండియాలో లేనందున.. అతడు విచారణ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉండటంతో.. పోలీసులు అతడిపై లుకౌట్ సర్క్యులర్ (LOC) జారీ చేశారు. దీనివల్ల అతడు విమానాశ్రయాల్లో పట్టుబడే అవకాశం ఉంది.
తన భర్త పీటర్ హాగ్ తనను కేవలం శారీరకంగా మాత్రమే కాక ఆర్థికంగా కూడా వేధించాడని నటి సెలీనా ఆరోపించారు. తన సంపాదనను పీటర్ దుర్వినియోగం చేశాడని.. తన కెరీర్కు అడ్డంకులు సృష్టించాడని.. ఈ చర్యల వల్ల తాను జీవితంలో చాలా నష్టపోయానని.. అందుకు గాను భర్త వద్ద నుంచి తనకు రూ. 50 కోట్ల నష్టపరిహారాన్ని ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.
అలానే గృహ హింస చట్టం కింద తన ముగ్గురు పిల్లల బాధ్యత, రక్షణను కూడా తనకే అప్పగించాలని ఆమె కోరుతున్నారు. పీటర్ హాగ్ మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన కాసేపటికే నటి సెలీనా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక దీర్ఘమైన పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఒక బుక్ లోని పేజీని ఫోటో తీసి.. దాన్ని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేస్తూ.. అందులోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలను హైలైట్ చేశారు.
“నార్సిసిస్ట్తో బంధాన్ని తెంచుకోవడం అంటే కేవలం విడిపోవడం కాదు.. వారు మీ గురించి సృష్టించిన తప్పుడు ప్రచారం, అబద్ధాల ప్రపంచం నుంచి మీరు విముక్తి పొందడం. ఈ ప్రక్రియలో మీరు మీ గొంతును, మీ గుర్తింపును, మీ జీవితాన్ని మళ్లీ పొందుతారు. మీ కథను మీరే మళ్లీ రాసుకోవాలి” అంటూ తన భర్తతో తనకున్న బంధం గురించి పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ సెలీనా ఈ పోస్ట్ చేశారు.
పీటర్ హాగ్-సెలీనా జైట్లీ దంపతులకు 2011లో వివాహం అయ్యింది. అయితే పెళ్లయిన కొంత కాలం నుంచే వీరి మధ్య విభేదాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సెలీనా జైట్లీ భర్త మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం.. గృహ హింసపై పోరాడటం బాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రస్తుతం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. కాగా పీటర్ హాగ్ ఈ ఆరోపణలపై స్పందించాల్సి ఉంది.