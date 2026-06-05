Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Flipkartలో 90 శాతం డిస్కౌంట్‌తో Fire-Boltt AMOLED స్మార్ట్‌వాచ్.. ధర తెలిస్తే షాకే!

Flipkartలో 90 శాతం డిస్కౌంట్‌తో Fire-Boltt AMOLED స్మార్ట్‌వాచ్.. ధర తెలిస్తే షాకే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:00 PM IST

Fire-Boltt బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని వాచ్‌లకి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఈ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన ఒక వాచ్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా 90 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Fire-Boltt Legacy Smartwatch: ప్రస్తుతం యువత Fire-Boltt బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన స్మార్ట్‌వాచ్‌లను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రావడం వల్ల వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్‌లో AMOLED డిస్ప్లే కలిగిన మంచి స్మార్ట్‌వాచ్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు..
 

Fire-boltt Legacy Flipkart Offer1/5

డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 1.43 అంగుళాలు కలిగిన AMOLED డిస్ప్లే Fire-Boltt Legacy స్మార్ట్‌వాచ్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో లభిస్తుంది. దీనిపై ఊహించని ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ వినియోగిస్తే అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

Fire-boltt Legacy Price2/5

ప్రీమియం ఫీచర్స్‌

Fire-Boltt Legacy (1.43 AMOLED) స్మార్ట్‌వాచ్ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.21,000తో విక్రయిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 90 శాతం స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్‌తో కేవలం రూ.2,099 కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

Smart watch Under 20003/5

Fire-Boltt Legacy స్మార్ట్‌వాచ్‌

Fire-Boltt Legacy స్మార్ట్‌వాచ్‌కి సంబంధించిన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.100 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పేటీఎం వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా రూ.50 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

Fire-boltt Watch4/5

స్క్రీన్ టైపు

ఇక ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన 36.3mm (1.43 ఇంచులు) అల్ట్రా-లార్జ్ రౌండ్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది AMOLED స్క్రీన్ టైపును కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 466×466 పిక్సెల్స్ రెజల్యూషన్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 600 Nits బ్రైట్‌నెస్ ఉండటం వల్ల నేరుగా ఎండలో చూసినా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.  

Fire-boltt Legacy5/5

స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డిజైన్‌

ఇక ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ యాంటీ-కొరోసివ్ ప్రీమియం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన మ్యాట్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో వచ్చే స్ట్రాప్ ఉండడం వల్ల వాచ్ కి క్లాసి డిజైన్ లుక్కుని అందిస్తుంది. అలాగే సులువుగా నావిగేట్ చేయడానికి రొటేటింగ్ క్రాస్ బటన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీంతోపాటు అద్భుతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

TAGS:
Fire-boltt Legacy
Fire-boltt Watch
Smart Watch Under 2000
Fire-boltt Legacy Price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
karnataka Politics: డీకే శివకుమార్‌కు బిగ్ ఝులక్.. శాఖలకేటాయింపుపై అలిగిన మరో మంత్రి
Karnataka Politics17 min ago
2
Madhya Pradesh Crime1 hr ago
3
ap tet 2026 notification1 hr ago
4
Ex Mla Bolla brahmanaidu1 hr ago
5
Karimnagar1 hr ago