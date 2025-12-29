Realme 15T 5G: తొలి 10,000mAh బ్యాటరీ మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ అన్ని వివరాలు ఇవే!

Realme 15T 5G Launch Date In India: రియల్మీ తమ తొలి 10,000mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది Realme 15T 5G మొబైల్ పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Realme 15T 5G Launch Date In India: మార్కెట్లోకి తొలి 10,000mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని Realme కంపెనీ మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. చైనాలో ఈ కంపెనీ హానర్ కంటే వెనుకబడి ఉండడం వల్ల ఈ శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడా స్మార్ట్ఫోన్ తీసుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికీ చైనా మార్కెట్లో జంబో బ్యాటరీతో కూడిన హానర్ స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్ అయిన సంగతి తేలిసిందే.. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ను వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
రియల్మీ కంపెనీ ఈ జంబో బ్యాటరీ మొబైల్ను 15T 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ RMX5107 మోడల్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి కంపెనీ మొదట చైనా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత వరల్డ్వైడ్గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే Realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. అలాగే దీనిని కంపెనీ అత్యంత అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల చేసేందుకు యోచిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది వివిధ రకాల కలర్ ఆప్షన్స్లో లాంచ్ కాబోతోంది.
10,000mAh బ్యాటరీతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయితే.. రియల్మి తొలి జంబో స్మార్ట్ఫోన్ అవుతుంది. దీనిని కంపెనీ Realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీని బేస్ వేరియంట్ 12GB ర్యామ్తో పాటు 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ యూరోపియన్ EEC నుంచి ఆమోదం కూడా పొందినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం రియల్మీ కంపెనీ హై ఎండ్గా 7000mAh బ్యాటరీలను కలిగి కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ Realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయితే.. గరిష్టంగా ప్రస్తుత బ్యాటరీ సామర్థ్యం కంటే చాలా పెద్ద 10,000mAh బ్యాటరీలతో అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ దీనిని ముందుగా చైనాలో లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
Realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, కంపెనీ విడుదల తేదితో పాటు ఫీచర్స్, ధరకు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించబోతోంది.