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Solar Eclipse of 2026: ఆగస్టు 12న 2026 తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:21 PM IST

Solar Eclipse of 2026:2026 సంవత్సరంలో తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న ఏర్పడనుంది. 2024 ఏప్రిల్ తర్వాత ప్రపంచంలో కనిపించే తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఇదే కావడం విశేషం. ఈ అరుదైన ఖగోళ ఘటనను స్పెయిన్, ఐస్‌లాండ్, గ్రీన్‌లాండ్‌తో పాటు యూరప్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.

Eclipse Visibility1/5

2026 తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం

ఈసారి సూర్యగ్రహణం ప్రధానంగా స్పెయిన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక నిమిషం నుంచి దాదాపు రెండు నిమిషాల వరకు సంపూర్ణ చీకటి కనిపిస్తుంది. స్పెయిన్‌లోని లియోన్, బిల్బావో, వాలెన్సియా, సాంటాండర్, జరాగోజా వంటి నగరాల్లో ఈ అద్భుత దృశ్యం స్పష్టంగా కనిపించనుంది.  

August 2026 Eclipse2/5

ఆగస్టు 12 సూర్యగ్రహణం

ఐస్‌లాండ్ పశ్చిమ తీర ప్రాంతాల్లో కూడా సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు. యూరప్‌లోని లండన్, పారిస్, డబ్లిన్ వంటి నగరాల్లో మాత్రం పాక్షిక సూర్యగ్రహణం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అమెరికాలో కూడా చాలా తక్కువ భాగంలో మాత్రమే గ్రహణ ప్రభావం కనిపించనుంది.భారత్‌లో ఈ సూర్యగ్రహణం కనిపించదు. ఎందుకంటే గ్రహణం సంభవించే సమయానికి భారత కాలమానం ప్రకారం అర్ధరాత్రి దాటిపోతుంది. అందువల్ల దేశంలోని ప్రజలు దీనిని ప్రత్యక్షంగా చూడలేరు.  

Solar Eclipse 20263/5

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం

ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని ప్రత్యేకంగా మార్చే మరో విషయం ఏమిటంటే, చంద్రుడు భూమికి కొంత దగ్గరగా ఉండే సమయంలో గ్రహణం ఏర్పడుతోంది. దీంతో చంద్రుడు కొద్దిగా పెద్దగా కనిపించి, సంపూర్ణ గ్రహణం వ్యవధి కూడా సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.అంతేకాదు, ఇదే రోజున ప్రసిద్ధ పర్సీడ్ ఉల్కాపాతం కూడా గరిష్ట స్థాయికి చేరుతుంది. సూర్యగ్రహణం ముగిసిన తర్వాత రాత్రి ఆకాశంలో అనేక ఉల్కలు మెరుస్తూ కనిపించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఖగోళ శాస్త్రాభిమానులకు ఇది మరింత ప్రత్యేకమైన రోజు కానుంది.

Total Solar Eclipse4/5

సూర్యగ్రహణం 2026

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ (ESA) తన అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్, వెబ్ టీవీ ద్వారా ఉచితంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. గ్రహణాన్ని చూడలేని దేశాల ప్రజలు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ఈ అరుదైన ఘటనను ఆస్వాదించవచ్చు.  

August 12 Solar Eclipse5/5

సూర్యగ్రహణం విశేషాలు

సూర్యగ్రహణాన్ని చూసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సర్టిఫైడ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ లేకుండా నేరుగా సూర్యుడిని చూడకూడదు. సాధారణ సన్‌గ్లాసెస్ రక్షణ ఇవ్వవు. అలాగే సోలార్ ఫిల్టర్ లేకుండా బైనాక్యులర్లు లేదా టెలిస్కోప్‌తో సూర్యుడిని చూడటం కళ్లకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుంది. సరైన భద్రతా చర్యలు పాటిస్తే ఈ అరుదైన ఖగోళ అద్భుతాన్ని సురక్షితంగా ఆస్వాదించవచ్చు.

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Eclipse Visibility

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