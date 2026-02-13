English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Valentine's Day: ఈ సినీ సెలబ్రిటీలకు పెళ్లి తర్వాత మొదటి వాలంటైన్స్‌ డే.. ఆ స్టార్‌ కపుల్స్‌ ఎవరో తెలుసా?

Celebrities First Valentine's Day 2026: రేపు ఫిబ్రవరి 14 ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొంతమంది సినీ సెలబ్రిటీలకు పెళ్లి తర్వాత వచ్చే మొదటి ప్రేమికుల దినోత్సవం కూడా. సమంత రూత్ ప్రభు నుంచి నుపూర్‌ సనాన్ వరకు ఈ సినీ సెలబ్రిటీలు మొదటిసారిగా తమ వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకోనున్నారు. ఆ జాబితాలలో ఉన్నది ఎవరెవరో తెలుసుకుందాం.
 
 సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరులు డిసెంబర్ 1, 2025లో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్యాన్ ఇండియా హీరోయిన్, డైరెక్టర్‌ రాజ్‌కు ఇది మొదటి ప్రేమికుల దినోత్సవం కూడా. ఇక ఈ జంట ఈశా యోగ సెంటర్, కోయంబత్తూర్ లో భూతశుద్ధి వివాహ సాంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారు.  

 బాలీవుడ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ప్రతీక్ బబ్బర్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు అయినా ప్రియా బెనర్జీని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ 2025 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ విరికి మొదటి ప్రేమికుల దినోత్సవం అవుతుంది. అంతే కాదు వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంది కూడా 2025 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ. ఇది వీరికి మొదటి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కూడా.  

 ఇక మొదటిసారి ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకోనున్న బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలో కంటెంట్ క్రియేటర్, నటి ప్రజక్తా కోలి. ఈమె ప్రముఖ లాయర్ వృషాంక్ ఖనాల్‌ను ఫిబ్రవరి 25వ తేదీనే గత ఎడాది వివాహం చేసుకున్నారు. మహారాష్ట్రాల్లోని ఖజరత్ లో అత్యంత సన్నిహితులు, బంధుమిత్రుల మధ్య విరి వివాహం జరిగింది.  

 2025 ఫిబ్రవరిలోనే ఈ అధార్ జైన్‌, అలేఖ అద్వానీ కూడా పెళ్లి చేసుకుంది. ముంబై వేదికగా వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అయితే ఈ జంటకు కూడా ఇది మొదటి యానివర్సరీతో పాటు ప్రేమికుల దినోత్సవం కూడా అవ్వనుంది .  

ఈ జాబితాలో చెప్పుకోవాల్సింది యాక్టర్,డాన్సర్ అయిన లారెన్ గాట్లీబ్‌ కూడా వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నటుడు కూడా తన లాంగ్ టర్న్ పార్ట్నర్ లండన్ కు చెందిన టోబియస్ జోన్స్ ను 2025 జూన్ 11వ తేదీన ఇటలీలో టాస్కస్‌ వేదికగా జరుపుకున్నారు. కేవలం అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహం జరిగింది. ఇది వీరికి మొదటి ప్రేమికుల దినోత్సవం.  

 ఇక కృతి సనన్‌ చెల్లెలు నుపూర్‌ సనన్‌ కూడా ఈ ఏడాదే వివాహం చేసుకుంది. జనవరిలో ఉదయపూర్ వేదికగా వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె స్టెబిన్ బెన్ ను క్రైస్తవ వివాహంతో పాటు, హిందూ సంప్రదాయ వివాహం కూడా చేసుకుంది. ఈ జంటకు కూడా ఇది మొదటి ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుంది.

