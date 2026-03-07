Telangana Schools: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!

Telangana School Students: తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో త్వరలో కీలక మార్పులు రావొచ్చు. విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు వారానికి ఒక రోజు చేపల వంటకం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. “ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక”లో భాగంగా ఈ కొత్త మెనూ అమలు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఒక మంచి వార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో త్వరలో కొత్త మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. పిల్లలకు మరింత పౌష్టికాహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో మెనూలో చేపలను (ఫిష్) చేర్చాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.
ప్రస్తుతం చాలా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు వారంలో కొన్ని రోజులు చికెన్ అందిస్తున్నారు. అయితే పిల్లల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని, పోషకాహారం మరింత మెరుగుపరచాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే వారానికి ఒక రోజు చేపల వంటకం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
చేపల్లో ప్రోటీన్, విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల శారీరక మరియు మానసిక అభివృద్ధికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదివే పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ కొత్త మార్పు ‘ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక’లో భాగంగా అమలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా ప్రభుత్వం 99 రోజుల కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తోంది. అందులో విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మరియు విద్యపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
ఇంకా ఒక ప్రతిపాదన ప్రకారం, ప్రతి వారం చికెన్ ఇవ్వడం కాకుండా ఒక వారం చికెన్, మరో వారం చేపలు ఇవ్వాలని కూడా అధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మెనూను మార్చితే పిల్లలకు విభిన్నమైన మరియు పౌష్టికమైన ఆహారం అందుతుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే చాలా మంది విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై ఆధారపడుతున్నారు. అందుకే ఈ పథకంలో చేసే మార్పులు వారి ఆరోగ్యంపై మంచి ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు వారానికి ఒక రోజు చేపల వంటకం ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదన మంచి నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ఇది అమలులోకి వస్తే పిల్లలకు మరింత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందే అవకాశం ఉంది.