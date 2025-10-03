English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fitness Coach Tips: 40 ఏళ్లు పైబడినవారు.. రన్నింగ్ చెయ్యకుండానే.. బరువు తగ్గే 4 సులభమైన మార్గాలు ఏమిటంటే..

Weight Loss Tips : 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత బరువు తగ్గడం చాలా.. కష్టమనిపిస్తుంది. ఎక్కువసేపు జిమ్‌లో గడపడం లేదా రన్నింగ్ చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ ఫిట్‌నెస్ కోచ్ భవికా పటేల్ చెప్పిన.. నాలుగు సులభమైన మార్గాలతో ఎక్కువ కష్టం లేకుండా బరువు తగ్గవచ్చు. ఇవి కీళ్లపై ఎక్కువ ఒత్తిడి లేకుండా.. కాలరీలను కరిగించడంలో సహాయపడతాయి.
1 /4

ట్రెడ్‌మిల్‌పై 8-15% ఇన్‌క్లైన్ పెట్టి నడవాలి. ఇది మోకాళ్లకు సాఫ్ట్‌గా ఉండి, తొడలు (glutes) మరియు కాళ్ల కండరాలను బలపరుస్తుంది.

2 /4

30–60 సెకన్లు స్ప్రింట్ లేదా జాగింగ్ చేసి, ఆపై 1–2 నిమిషాలు నెమ్మదిగా నడవాలి. ఇలా చేస్తే గుండె వేగం (heart rate) పెరుగుతుంది, కానీ శరీరానికి ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండదు.

3 /4

నెమ్మదిగా నడవడం లేదా షఫుల్ చేయడం బరువు తగ్గడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది తొడలు, నడుము భాగానికి మంచి వ్యాయామం అవుతుంది. పక్క కండరాలు బలపడతాయి.  

4 /4

ట్రెడ్‌మిల్‌ను 0.5–1.0 mph వేగంతో పెట్టి, పెద్ద స్టెప్పులు వేస్తూ నడవాలి. మోకాళ్లకు ఒత్తిడి తగ్గించడానికి హ్యాండిల్స్ పట్టుకోవచ్చు. ఈ వ్యాయామం తొడలకూ, గ్లూట్స్‌కీ ఉపయోగకరం. భవికా పటేల్ చెప్పినట్లుగా..ఈ వ్యాయామాలు బరువు తగ్గడంలో సహాయపడతాయి కానీ సరైన ఆహార అలవాట్లు కూడా పాటించాలి. వ్యాయామం తో పాటు మనం ఏమి తింటామన్నది కూడా బరువు తగ్గడంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది.మొత్తానికి, 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా రన్నింగ్ లేదా కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయకుండా బరువు తగ్గడం సాధ్యమే. క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.

Fitness Coach Tips Weight Loss After 40 Easy Weight Loss Exercises Incline Walking Benefits Treadmill Intervals Workout

Next Gallery

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?