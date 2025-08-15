Healthy Weight Loss: బరువు తగ్గడానికి ఫిట్నెస్ కోచ్ ఇచ్చిన ఆరు సూచనలు.. ఈ మూడు పక్కన పెడితే చాలు..!

Weight Loss Tips
ఎలా పడితే అలా తినేసి.. ఎలా పడితే అలా వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గిపోతాం అనుకోవడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది. అలా అని తినకుండా ఉంటే కూడా తగ్గుతాం అనుకునేది కూడా మూర్ఖత్వమే. బరువు తగ్గాలి అన్నప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించడం తప్పనిసరి..
ఆరోగ్యకరమైన బరువు తగ్గితేనే అది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు రావడం.. కొద్ది రోజుల్లోనే బరువు పెరిగిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి. అందుకే బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు తప్పకుండా ఈ ఆరు సూచనలు పాటించాలి అని చెబుతున్నారు ప్రముఖ ఫిట్నెస్ కోచ్ ఆర్య.
మనం ఎంత తింటున్నాం అనేదానికంటే కూడా మనం ఏమి తింటున్నాము అనేది చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా మన ఆహారంలో మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి. క్యాలరీలు తక్కువ ఉన్నాయి కదా అని ప్రాసెస్ ఫుడ్ తింటే అది మంచిది కాదు. తప్పకుండా మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ అనగా.. ఫ్రెష్ గా ఉందే కూరగాయలు లాంటివి తీసుకోవాలి.
రోజు మొత్తం మీద ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే అప్పుడు ఎక్కువగా తినేయడం మంచిది కాదు. రెండు గంటలకు ఒకసారి చాలా మితంగా తినడం ఉత్తమం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఉదయం కొంచెం ఎక్కువ.. రాత్రి చాలా తక్కువ తినడం ఆరోగ్యానికి సైతం మేలు చేస్తుంది
క్యాలరీలో తక్కువ ఉండే పదార్థాల్లో ఒకటి నచ్చింది కదా అని ప్రతి రోజు.. అదే తినడం మంచిది కాదు. మన శరీరానికి ప్రోటీన్, ఫైబర్, కాల్షియం.. అన్నీ కూడా ముఖ్యమే. కాబట్టి అందుకు తగినట్టు మన ఆహారమును ఎంపిక చేసుకోవాలి.
వారానికి కనీసం ఏదైనా ఒక్క పూట మాత్రం చీట్ మిల్ తినొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆహారంలో మరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.. అయితే కేవలం చక్కెర నూనె, పదార్థాలు.. బయట ఫుడ్ మాత్రం దూరం నుంచి .. ఇక ఏది తిన్నా మంచిదే.