Lifetime Free Credit Card: ఈ 5 బెస్ట్ ఆఫర్లు మీ కోసమే.. లైఫ్‌ టైమ్‌ ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డు..!!

 Lifetime Free Credit Card: ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా కస్టమర్లకు లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డు సర్వీసులను అందించే 5 బెస్ట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. వీటికి క్యాష్ బ్యాక్, రివార్డ్ పాయింట్లు కూడా లభిస్తుంటాయి. కొత్తగా క్రెడిట్ కార్డు కోసం చూస్తున్నవారు ఈ స్టోరీ ఓసారి చదవండి. 
 Lifetime Free Credit Card: నేటికాలంలో క్రెడిట్ కార్డు వాడకం చాలా కామన్ అయ్యింది. ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డులు అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడతాయి. అందుకే వీటి వాడకం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే వార్షిక ఫీజులు, రెన్యువల్ ఫీజులు, జూయినింగ్ ఫీజులు ఉండటం వల్ల చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేందుకు ఆలోచిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసమే 5 కార్డులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. లైఫ్ టైం ఫ్రీగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే బిల్లులు మాత్రం సకాలంలోనే చెల్లించాలి. లేదంటే భారీగా వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. కస్టమర్లకు ఫ్రీగా సర్వీసులు అందిస్తున్న ఐదు బెస్ట్ క్రెడిట్ కార్డుల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ క్రెడిట్ కార్డు  ప్రైమ్ మెంబర్స్ కు ఈ కార్డు ద్వారా 5శాతం క్యాష్ బ్యాక్ అనేది లభిస్తుంది. ఇతరులకు అయితే ఇది 3శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఈ కార్డు ద్వారా చేసే కొనుగోళ్లకు 1శాతం క్యాష్ బ్యాక్ అమెజాన్ పే అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. 

ఫైబ్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్  ఈ కార్డుతో క్యాబ్ బుకింగ్, ఓటీటీ సబ్ స్క్రిప్షన్, ఫుడ్ డెలివరీ వంటి కేటగిరిల్లో 3శాతం క్యాష్ బ్యాక్ అనేది లభిస్తుంది. రూ. 2,500 దాటిని కొనుగోళ్లను వెంటనే ఈఎంఐగా మార్చుకునే సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉంటుంది. 

ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ మిలేనియా క్రెడిట్ కార్డ్  ఈ కార్డుతో ఆన్ లైన్ షాపింగ్ చేస్తే 3 రెట్లు రివార్డు పాయింట్లను పొందవచ్చు. ఆఫ్ లైన్ షాపింగ్ లో అయితే 1xరివార్డ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. కార్డు పొందిన 72 గంటల్లో ఫ్రీ రైల్వే లాంజ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. 

ఫెడరల్ బ్యాంక్ స్కేపియా క్రెడిట్ కార్డు  ఈ కార్డుతో హోటల్ బుకింగ్ పై 20శాతం ఇన్ స్టాంట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. విదేశీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే ఎలాంటి కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఛార్జీలు ఉండవు.   

ఇక్సిగో ఏయూ క్రెడిట్ కార్డు  ఈ కార్డుతో రైల్ రిజర్వేషన్లు చేసుకుంటే 40శాతం వరకు డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది. ఇక్సిగో యాప్ తో బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి మూడు నెలలకోసారి ఎయిర్ పోర్టులో లాంజ్ యాక్సెస్ కూడా ఫ్రీగా పొందవచ్చు.   

కొత్తగా క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు తక్కువ ఆదాయం ఉన్న ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, ఎలాంటి ఫీజుల చెల్లించకుండా శాశ్వతంగా ఫ్రీగా క్రెడిట్ కార్డు కావాలనుకునేవారు ఈ కార్డులను ఓసారి చెక్ చేయవచ్చు.   

