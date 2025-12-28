English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: సెలవులతో 2025కు ముగింపు.. వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

Bank Holiday: సెలవులతో 2025కు ముగింపు.. వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

These Week Five Days Holidays To Banks Up To January 4th Of 2026: అబబ్బా ఎన్ని సెలవులు ఎన్ని సెలవులు. 2025లో వచ్చినన్ని సెలవులు ఏ సంవత్సం రాలేదనిపిస్తోంది. భారీగా సెలవులు రాగా ఈ సంవత్సరం వెళ్లిపోతూ కూడా భారీగా సెలవులు ఇచ్చిపోతుంది. ఈ ఏడాది చివరి వారం మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Banks All Are Close For 5 Days On December 30th To January 4th 2026: ఈ ఏడాది ముగిసిపోతూ కూడా భారీగా సెలవులు ఇచ్చేస్తోంది. 2025లో వచ్చినన్ని సెలవులు మరే ఏడాది ఇవ్వలేదని కనిపిస్తోంది. వరుసగా సెలవులు రావడంతో బ్యాంకు ఉద్యోగులు పండుగ చేసుకుంటుండగా.. వినియోగదారులు మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ వారం కూడా వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకుల సెలవులు వచ్చాయి.

డిసెంబర్ 27న నాలుగో శనివారం బ్యాంకు సెలవు కాగా.. అనంతరం 28వ తేదీన ఆదివారం కావడంతో వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ రెండు రోజుల్లో  భారతదేశం అంతటా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.

డిసెంబర్ 30వ తేదీన ఉ కియాంగ్ నంగ్బా వర్ధంతిని సందర్భంగా మేఘాలయలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. మంగళవారం మేఘాలయలో బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.

ఈ సంవత్సరం చివరి రోజు అంటే డిసెంబర్ 31, 2025న బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. నూతన సంవత్సర వేడుకలతోపాటు ఇమోయిను ఇరత్పా పండుగను పురస్కరించుకుని మిజోరాం, మణిపూర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 31న రెండు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది.

కొత్త ఏడాది 2026 జనవరి 1వ తేదీన అన్నీంటికి సెలవు ఉంటుంది. విద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతోపాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఉంటుంది.

బ్యాంకులు జనవరి 3వ తేదీన బ్యాంకులకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు ఉంది. హజ్రత్‌ అలీ జయంతి సందర్భంగా ప్రాంతీయ సెలవు ఉంటుంది. జనవరి 4వ తేదీన ఆదివారం సెలవు యథావిధిగా ఉంది. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు ఉండే విషయం తెలిసిందే.

Bank Holiday Tomorrow Bank Holiday Employees Public holiday holiday Bank Employees Holidays New Year 2025 holiday Sbi bank holidays december 2025

