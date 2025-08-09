Side effects of coffee: మీకు ఈ సమస్య ఉంటే.. వెంటనే కాఫీ మానేయండి..

Side effects of drinking too much coffee
కాఫీ అంటే ఇష్టపడని వారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు.. అలసట వచ్చినా.. పనిచేసేటప్పుడు..నిద్ర వస్తోంది అనిపించిన.. లేదా నిద్రలేసి వెంటనే యక్టివ్ కావాలి అన్నా వెంటనే అందరూ కాఫీ తాగుతూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే వాళ్ళు మాత్రం కాఫీకి దూరంగా ఉండడం మంచిది..
నిద్రలేమితో బాధపడుతుందే వాళ్ళు.. కాఫీ కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకునే ముందు కాఫీ తాగితే.. వాళ్ల నిద్రకి ఎక్కువగా ఆటంకం కలుగుతుంది.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు కాఫీని దూరం పెట్టడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఉదయం లేవగానే కాఫీ తాగితే.. లేదా అన్నం తిన్న వెంటనే కాఫీ తాగితే కూడా జీర్ణ సమస్యలు మరింత ఎక్కువవుతాయి..
అధిక బీపీ లేదా గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవాళ్లకు.. కాఫీలో ఉందే కెఫైన్ మంచిది కాదు. కాబట్టి వీళ్లు కూడా కాఫీకి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.
కాఫీకి బీపీని ఎక్కువ చేసే లక్షణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి కడుపుతో ఉన్నవాళ్లు కాఫీ తాగకపోవడం ఉత్తమం.
20 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు కాఫీ అస్సలు తాగకూడదు. కాఫీ వల్ల యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ వచ్చే సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.