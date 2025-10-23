Flax Seeds Benefits: అవిసె గింజలు చూడటానికి చిన్నగా బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అయితే, దీంతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు. ఇందులో మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్, ఖనిజాలు, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అయితే, అవిసె గింజలు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.
Flax Seeds Benefits: అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. విటమిన్స్, ఖనిజాలు ఉంటాయి. అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తాయి.
ఈ గింజలు తరచూ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధిక కొవ్వును కూడా తొలగిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి. అవిసె గింజలు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్థులకు కూడా మంచివి.
వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారు కూడా అవిసె గింజలు తీసుకోవాలి. డైట్లో ఉన్నవారు అతిగా తినకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ గింజల్లో ఉండే ఫైబర్ కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయంపాటు కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు కూడా పెరగకుండా ఉంటారు. అంతేకాదు అవిసె గింజల్లో ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది బరువు నిర్వహణకు బెస్ట్ నట్.
అవిసె గింజలు తీసుకుంటే దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి రెమిడీ. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు అందానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇది చర్మం నిత్య యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. అవిసె గింజల్లో ఉండే ఆల్పా లైనోలిక్ యాసిడ్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ముఖంపై మచ్చలు, గీతలు, యాక్నే కూడా తగ్గిస్తుంది.
ఈ గింజలు తీసుకుంటే ఎముక ఆరోగ్యం కూడా బలంగా మారుతుంది. ఇందులో ఫాస్పరస్, లిగనన్స్ ఉంటాయి. అవిసె గింజల్లోని ఒమేగా 3 ఫాస్పరస్ ఎముక సాంధ్రతను కూడా పెంచుతాయి. నొప్పి, మంట సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. దీంతో మీ ఎముకలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.