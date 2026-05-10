Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 10, 2026, 09:22 AM IST|Updated: May 10, 2026, 09:22 AM IST

Flipkart Offers Today:ఫ్లిప్‌కార్ట్ నిర్వహిస్తున్న బిగ్ సేవింగ్ డేస్ సేల్‌లో ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ నథింగ్ తన ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది. మే 8 నుంచి మే 15 వరకు ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఇయర్‌బడ్స్, హెడ్‌ఫోన్స్, స్మార్ట్‌వాచ్‌లపై మంచి డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి.

నథింగ్ ఫోన్ 4ఏ సిరీస్ ఈ సేల్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. 8జీబీ + 128జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.31,999గా ఉంది. 8జీబీ + 256జీబీ మోడల్ రూ.34,999కు లభిస్తోంది. అలాగే 12జీబీ + 256జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.37,999గా నిర్ణయించారు.  

ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులతో EMI ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే రూ.3,000 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. కొన్ని మోడళ్లపై నో కాస్ట్ EMI సదుపాయం కూడా ఉంది.  

నథింగ్ ఫోన్ 4ఏ ప్రో మోడళ్లపై కూడా తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 8జీబీ + 128జీబీ వేరియంట్ రూ.41,999కు లభిస్తోంది. 8జీబీ + 256జీబీ మోడల్ ధర రూ.44,999 కాగా, 12జీబీ + 256జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.47,999గా ఉంది.  

నథింగ్ ఇయర్ ఓపెన్ ధర రూ.9,999గా ఉంది. నథింగ్ హెడ్‌ఫోన్ 1 ధర రూ.16,999కు లభిస్తోంది. అలాగే నథింగ్ ఇయర్ ధర రూ.7,999 కాగా, నథింగ్ ఇయర్ ఏ ధర రూ.4,999గా ఉంది.

సీఎంఎఫ్ వాచ్ ప్రో 2 ధర రూ.3,999గా ఉంది. సీఎంఎఫ్ బడ్స్ ప్రో 2 రూ.3,399కు లభిస్తున్నాయి. సీఎంఎఫ్ బడ్స్ 2 ప్లస్ ధర రూ.2,599 కాగా, సీఎంఎఫ్ బడ్స్ 2ఏ ధర రూ.1,699గా ఉంది. సీఎంఎఫ్ హెడ్‌ఫోన్ ప్రో ధర రూ.5,999గా నిర్ణయించారు.

స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా ఆడియో గాడ్జెట్ కొనాలని చూస్తున్నవారికి ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్ మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు.

