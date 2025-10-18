Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!

Realme P4 Pro 5G Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో అవేంటో? ఈ మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Realme P4 Pro 5G Price Cut: అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి రియల్ మీ(realme)స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే సరైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే రియల్ మీలో కొన్ని మొబైల్ విక్రయిస్తోంది. ఈ సేల్లో భాగంగా realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేవారికి సగం కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.8 అంగుళాల AMOLED ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ను కూడా అందిస్తోంది..
ఈ realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ Snapdragon 7 Gen 4 మొబైల్ ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా OIS సపోర్ట్తో 50MP సోనీ IMX896 ప్రధాన కెమెరాతో లభిస్తుంది. దీంతో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు శక్తివంతమైన 7000 mAh బ్యాటరీని కలిగ ఉంటుంది. అలాగే దీనికి ప్రత్యేకంగా 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది.
realme P4 Pro 5G మొబైల్ 5G కనెక్టివిటీతో పాటు ప్రత్యేకమైన ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, IP65/IP66 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది స్టీరియో డ్యూయల్ స్పీకర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్రెట్లో మూడు కలర్ ఆప్షన్స్, రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. మొదటి వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.28,999తో లభిస్తుంది. రెండవది 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.32,999తో అందుబాటులో ఉంది. దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా బేస్ కేవలం రూ.22,999కే అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందాలనుకునేవారు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు. దీని కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంపిక చేసిన కొన్ని బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్ట్లతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.1 వేయి వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించేవారికి రూ.17,650 వరకు బోరస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.5,349కే పొందవచ్చు.