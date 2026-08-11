Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /POCO M8 పై ఊహించని ఆఫర్.. ఈ ఆఫర్లతో కేవలం రూ.9,299కే మీ సొంతం!

POCO M8 పై ఊహించని ఆఫర్.. ఈ ఆఫర్లతో కేవలం రూ.9,299కే మీ సొంతం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 11, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:15 PM IST

Poco M8 5g Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా  POCO M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెరీ ఛీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Poco M8 5g Price: ఎప్పటి నుంచో మంచి పోకో బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ ఆఫర్స్‌ మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌ సందర్భంగా అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా POCO బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్‌ చీప్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Poco M8 Pro Price1/6

POCO M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ముఖ్యంగా POCO M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా స్పెషల్ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తోంది.

Poco M8 Launch Date In India2/6

ధర MRP రూ.25,999

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో 6 GB ర్యామ్‌తో పాటు 128 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ కలిగిన వేరియంట్ ధర MRP రూ.25,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,000 తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది.

Poco M8 5g Price3/6

ఇవే కాకుండా అదనంగా ఈ సేల్‌లో బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Flipkart SBI, Flipkart Axis పాటు ఇతర బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన కొన్ని క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,725 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.  

Poco M8 Power4/6

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌

అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇప్పుడే ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఎక్చేంజ్‌ చేసి ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే.. రూ.13,975 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.9,299కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

Poco M7 Pro5/6

POCO M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఇక POCO M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 3D కర్వ్‌డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, ఎంతో శక్తివంతమైన 5520 mAh భారీ బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.77-అంగుళాల FHD+ 3D కర్వ్‌డ్ Flow AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో లభించడం విశేషం..  

Poco M8 5g Price6/6

ప్రాసెసర్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 3 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 - 4nm) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం.. ఇందులో 50 MP ప్రధాన Sony సెన్సార్‌తో పాటు 2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది.  

TAGS:
Poco M8 5G
M8 Power
Poco M8 Power
Poco M8 Pro
Poco M8 Power 5g
Poco M8 Price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి.. అసలు విషయం ఇదే..!
2
3
4
5