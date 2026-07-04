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Flipkart Goat Saleలో రూ.22 వేల వాషింగ్ మెషీన్ కేవలం రూ.6,701కే.. దిమ్మతిరిగే ఆఫర్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:56 PM IST

Realme Techlife Washing Machine Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లోని గోట్‌ సేల్‌లో భాగంగా realme TechLife 7.5 kg ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన క్రెడిట్ కార్డ్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Realme Techlife Washing Machine Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి వాషింగ్ మెషీన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కూడింది బడ్జెట్ ధరలో.. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.  ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న గోట్ సేల్‌లో భాగంగా కొన్ని వాషింగ్ మెషీన్స్ పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన వాషింగ్ మెషీన్స్ పై ఏకంగా 40 నుంచి 50 శాతం తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది..
 

Top Load Fully Automatic Washing Machine1/7

వాషింగ్ మెషీన్స్

ముఖ్యంగా realme TechLife సంబంధించిన వాషింగ్ మెషీన్స్ చాలా తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వాటిపై అదనంగా క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తూ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. వీటన్నిటినీ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ గోట్ సేల్లో చాలా చౌక ధరకే ఈ వాషింగ్ మెషీన్ లభిస్తుంది..

Realme 7.5kg Washing Machine2/7

RMTL755NNNPG మోడల్‌

realme TechLife 7.5 kg ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఐదుగురు కలిగిన కుటుంబానికి ఎంతగానో సరిపోతుంది.. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇది RMTL755NNNPG మోడల్‌లో లభిస్తోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 5-స్టార్ రేటింగ్‌తో వస్తుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

Flipkart Goat Sale Offers3/7

ఎయిర్ డ్రై టెక్నాలజీ

ఇక realme TechLife 7.5 kg  వాషింగ్ మెషీన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది  ఎయిర్ డ్రై టెక్నాలజీ (Air Dry) ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. బట్టలు పిండిన తర్వాత వాటిలోని తేమను గాలి సహాయంతో వేగంగా ఆరబెడుతుంది. దీనివల్ల బట్టలు త్వరగా ఆరిపోతాయి.  

Washing Machine4/7

డోర్ హైడ్రాలిక్ మెకానిజం

అలాగే ఇందులో సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ లిడ్ (Soft Closing Lid) సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీని టాప్ డోర్ హైడ్రాలిక్ మెకానిజంతో పనిచేస్తుంది. మీరు మూతను వదిలేసినా అది వేగంగా పడకుండా.. చాలా సాఫ్ట్ గా, నెమ్మదిగా క్లోజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల గ్లాస్ డోర్ పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉండదు.  

Realme Techlife5/7

డైమండ్ డ్రమ్‌

అదేవిధంగా డైమండ్ డ్రమ్‌తో పాటు పల్సేటర్ (Diamond Drum) ఫీచర్‌ కూడా లభిస్తోంది. మెషీన్ లోపల ఉండే స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ డైమండ్ డ్రమ్ డిజైన్ వల్ల బట్టలు పాడవకుండా.. మొండి మరకలు కూడా చాలా సున్నితంగా క్లీన్ అవుతాయి. ఫజ్జీ లాజిక్ (Fuzzy Logic) కూడా మీరు వేసిన బట్టల బరువును బట్టి దానంతట అదే ఎంత నీరు అవసరం, ఎంత సమయం ఉతకాలి అనేది నిర్ణయిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.  

Realme Techlife Washing Machine6/7

ధర MRP రూ.22,990

ఇక దీనికి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అసలు ధర MRP రూ.22,990తో అందుబాటులో ఉండగా..గోట్ సేల్‌లో ఇప్పుడు దాదాపు 48 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.11,890లో పొందవచ్చు. అలాగే అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..  

Goat Sale Offers7/7

ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌

దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ సేల్‌లో ఇప్పుడే ICICI బ్యాంక్‌తో పాటు Bank of Baroda, HSBC, Flipkart Axis బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.1,189 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగిస్తే..రూ.4,150 వరకు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ ఇది కేవలం రూ.6,701 లోపే పొందవచ్చు.   

TAGS:
Goat Sale Offers
Realme Techlife Washing Machine
Realme Techlife
Washing Machine
Flipkart Goat Sale Offers

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