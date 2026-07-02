Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Flipkart GOAT సేల్‌లో భారీ ధమాకా.. సగం ధరకే మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G ఫోన్..

Flipkart GOAT సేల్‌లో భారీ ధమాకా.. సగం ధరకే మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G ఫోన్..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:15 PM IST

Motorola Edge 70 Fusion Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart)లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఊహించని ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Motorola Edge 70 Fusion Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా Motorola స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. GOAT సేల్‌లో ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌పై ఊహించని ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఊహించని స్పెషల్ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్లు, అద్భుతమైన లుక్స్‌తో మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G (Motorola Edge 70 Fusion 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Motorola Edge 70 Fusion Flipkart Bonanza1/5

GOAT సేల్‌..

 ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart)లోని GOAT సేల్‌లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. జూలై 4వ తేదీన ప్రారంభం కానున్న ఈ ప్రత్యేక సేల్‌లో భాగంగా మోటోరోలా లవర్స్ ఈ ప్రీమియం ఫోన్‌ను అత్యంత చౌక ధరకే సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం లభిస్తోంది.  

Motorola Edge 70 Fusion Flipkart Mobile Bonanza2/5

128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌..

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 8 GB RAMతో పాటు 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ కలిగిన మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G అసలు ధర (MRP) రూ.42,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. అయితే, జూలై 4 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో దీనిపై ఏకంగా రూ.15,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.. 

Motorola Edge 70 Fusion Price Cut3/5

ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌..

ఈ బంపర్ ఆఫర్ కారణంగా ఎటువంటి అదనపు బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ లేకుండానే ఈ ఫోన్ నేరుగా రూ.27,999 లోపే కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.. అలాగే ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు కస్టమర్లను మరింత ఆకర్షించేందుకు ఫ్లిప్‌కార్ట్ అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందుబాటులో ఉంది.. 

Motorola Edge 70 Fusion Price4/5

రూ.1,500 వరకు అదనపు తగ్గింపు..

ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) లేదా ఎస్‌బీఐ (SBI) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి దాదాపు రూ.1,500 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర మరింత చీప్‌గా లభిస్తోంది.

Motorola Edge 70 Fusion 5g5/5

ఎక్చేంజ్ బోనస్..

మీరు పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేయాలనుకుంటే.. ఈ డీల్ మీ కోసమే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ అందిస్తున్న ఎక్చేంజ్ ఆఫర్‌తో పాత ఫోన్‌ను అందించి గరిష్టంగా రూ.11,700 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్లుతో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అన్నీ కలుపుకుని ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.16,299 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

TAGS:
Motorola Edge 70 Fusion 5g
Flipkart Goat Sale Offers
Motorola Edge 70 Fusion Price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prashna Ravan Arrest: డిప్యూటీ సీఎంను దూషించిన కేసులో ప్రశ్న రావణ్‌కు బెయిల్..గంటలోనే మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ పోలీస్!
Prashna ravan5 min ago
2
England Knock Out stage6 min ago
3
pm vidyalaxmi scheme eligibility criteria8 min ago
4
Super Subbu Review10 min ago
5
Video Viral30 min ago