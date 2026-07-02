Motorola Edge 70 Fusion Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఊహించని ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Motorola Edge 70 Fusion Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా Motorola స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్.. GOAT సేల్లో ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్పై ఊహించని ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఊహించని స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్లు, అద్భుతమైన లుక్స్తో మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G (Motorola Edge 70 Fusion 5G) స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)లోని GOAT సేల్లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. జూలై 4వ తేదీన ప్రారంభం కానున్న ఈ ప్రత్యేక సేల్లో భాగంగా మోటోరోలా లవర్స్ ఈ ప్రీమియం ఫోన్ను అత్యంత చౌక ధరకే సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 8 GB RAMతో పాటు 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కలిగిన మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 5G అసలు ధర (MRP) రూ.42,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. అయితే, జూలై 4 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్లో దీనిపై ఏకంగా రూ.15,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది..
ఈ బంపర్ ఆఫర్ కారణంగా ఎటువంటి అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లేకుండానే ఈ ఫోన్ నేరుగా రూ.27,999 లోపే కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.. అలాగే ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు కస్టమర్లను మరింత ఆకర్షించేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందుబాటులో ఉంది..
ఈ సేల్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) లేదా ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి దాదాపు రూ.1,500 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర మరింత చీప్గా లభిస్తోంది.
మీరు పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేయాలనుకుంటే.. ఈ డీల్ మీ కోసమే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తున్న ఎక్చేంజ్ ఆఫర్తో పాత ఫోన్ను అందించి గరిష్టంగా రూ.11,700 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్లుతో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అన్నీ కలుపుకుని ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.16,299 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.