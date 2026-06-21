Motorola G57 Power 5g Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో గోట్ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే.. Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన డీల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదనంగా భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
Motorola G57 Power 5g Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చే నెలలో 4వ తేదీన గోట్ సేల్ను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కొన్ని రకాల స్మార్ట్ఫోన్స్తో పాటు వస్తువులపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందించబోతోంది. అయితే, దీనికంటే ముందే కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్పై డీల్స్ ప్రారంభం కావడం విశేషం. ఇందులో భాగంగా ఆయా స్మార్ట్ఫోన్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, ఈ డీల్స్లో భాగంగా ఏ మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ఎప్పటినుంచో మంచి మోటరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి సందర్భంగా భావించవచ్చు. ప్రత్యేకమైన డీల్స్ లో భాగంగా Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకంగా అదనపు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి..
స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 5జి కనెక్టివిటీ తో పాటు ప్రత్యేకమైన టాస్కులు, మల్టీ టాస్కింగ్కు ఎంతో స్మూత్గా రన్ అవుతుంది.. అలాగే ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.72 ఇంచుల Full HD+ డిస్ప్లేని కలిగి ఉంటుంది..
ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కార్నిక్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్తో వస్తోంది. దీనివల్ల మొబైల్ డిస్ప్లేకు మంచి ప్రొటెక్షన్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన బ్యాక్ సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో 50 MP ప్రధాన కెమెరా (Sony LYTIA 600 సెన్సార్)తోపాటు అదనంగా 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. సెల్ఫీ కోసం ఇందులో ప్రత్యేకమైన 8 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.21,999 లకు విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి తొమ్మిది శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.20,999 లోపే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో భాగంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్తో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1000 వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా అదనంగా భారీ డిస్కౌంట్తో ఈ Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించవచ్చు. ఏదైనా మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.9,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ రూ.10,999. లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.