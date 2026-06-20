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Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. 93 శాతం తగ్గింపుతో రూ.1,199 లోపే Fire-Boltt స్మార్ట్‌వాచ్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:22 PM IST

Fire Boltt Rise Phantom Smartwatch Flipkart Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 93 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో భారీ తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Fire Boltt Rise Phantom Smartwatch Flipkart Offer: మార్కెట్లో Fire-boltt స్మార్ట్‌వాచ్‌లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా యువత అయితే.. ఎగబడి మరి వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం కారణంగా.. ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన వాచ్లు ఎంచుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అయితే, మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్ కి సంబంధించిన వాచ్ 93శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 

Fire-boltt Smartwatch Discount1/6

మంచి స్మార్ట్‌వాచ్‌

ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్‌వాచ్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఫైర్ బోల్ట్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వాచ్లపై 93 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా వాటిపై బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..  

Budget Smartwatch Flipkart2/6

Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌

ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు.. ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడూ లభించని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారందరికీ భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంది.   

Fire-boltt Rise Phantom Specifications3/6

క్లియర్ బాడీ డిజైన్‌

Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన ట్రాన్స్‌పరెంట్ క్లియర్ బాడీ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ లుక్‌తో కూడిన సిగ్నేచర్ సీ-త్రూ (See-through) డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. దీనివల్ల లోపలి భాగాలు కూడా కనిపించేలా ఉండే స్మోక్డ్ క్లియర్ కేస్ లభిస్తోంది.  

Flipkart Loot Deal4/6

బ్లూటూత్ కాలింగ్ సపోర్ట్‌

అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన బ్లూటూత్ కాలింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇందులో ఇన్‌బిల్ట్ మైక్రోఫోన్, స్పీకర్ ద్వారా ఫోన్ బయటకు తీయనవసరం లేకుండా నేరుగా మీ చేతికి పెట్టుకున్న Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌ ద్వారానే కాల్స్ మాట్లాడొచ్చు. అలాగే రోటేటింగ్ క్రౌన్ బటన్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల ఫీచర్లు సులభంగా నావిగేట్ చేయడానికి ఈ బటన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..  

Fire Boltt Rise Phantom Smartwatch5/6

120కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్‌..

ఇక ఈ Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 1.85 ఇంచుల లార్జ్ ఫుల్ టచ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 240 x 296 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 320 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులో 120కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్‌ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ దాదాపు వారం రోజులు వస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..  

Fire Boltt Rise Phantom Smartwatch Flipkart Offer6/6

ధర MRP రూ.19,999..

ఇక దీని ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో ఈ Fire-Boltt Rise Phantom స్మార్ట్‌వాచ్‌ ధర MRP రూ.19,999 కాగా... దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 93 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.1,199 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా దీనిపై బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి మరింత చీపు ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

TAGS:
Fire-boltt Rise
Fire-boltt Rise Phantom
Smartwatch Offers
Flipkart Loot Deal
Loot Deal

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