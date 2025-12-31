Dandruff: చుండ్రు సమస్యకు అమ్మమ్మ కాలం నాటి అద్భుతమైన పద్ధతి

Grand Mother Natural Treatment For Dandruff With Lemon Follow: అమ్మమ్మ, నాయన్నమ్మ కాలంలో సహజ పద్ధతిలో ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం ఇచ్చేవారు. జుట్టు సమస్యకు కూడా పాతకాలంలో అద్భుతమైన పద్ధతులు ఉండేవి. చుండ్రు సకల జుట్టు సమస్యలకు మూలం. ఆ చుండ్రు సమస్యను పాతకాలం పద్ధతితో నివారించవచ్చు. ఆ పద్ధతి ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
చుండ్రు అనేది సకల జుట్టు సమస్యలకు మూలం. చుండ్రు అందరినీ బాధించే సమస్య. చుండ్రుతో జుట్టు రాలడం సమస్య వస్తుంది. ఆ చుండ్రు సమస్యను నివారించేందుకు ఒక నిమ్మకాయ ముక్క సరిపోతుంది. నిత్యం వాడే షాంపూ మార్చకుండానే నిమ్మకాయతోనే చుండ్రు సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. చుండ్రు సమస్య నివారణ కోసం ఇంటి పద్ధతిని పాటించాలి. పెద్దగా రసాయనాలు వాడాల్సిన అవసరం లేదు.. డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
నిమ్మరసం తీసుకుని దానిలో కలబంద జిగురు (జెల్) కలపండి. అనంతరం రెండింటినీ బాగా కలపండి. ఆ మిశ్రమాన్ని జుట్టు మూలాల నుంచి చివరి వరకు జుట్టుకు పట్టించాలి. కొన్ని నిమిషాల వరకు అలాగే ఉండి పూర్తిగా ఆరనివ్వండి. కొన్ని నిమిషాల అనంతరం తరచూ వాడే షాంపూను ఉపయోగించి జుట్టును కడగాలి.
చుండ్రు సమస్య నివారణకు మరో పద్ధతి ఉంది. ఆముదం నూనెలో నిమ్మరసం కలిపి బాగా కలిపి జుట్టుకు పట్టించాలి. పట్టించిన మిశ్రమం పొడిబారిన తర్వాత స్నానం చేయాలి. కొబ్బరి నూనెలో నిమ్మరసం కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని కలిపి జుట్టుకు పట్టించినా ఫలితం ఉంటుంది.
మరో పద్ధతి కూడా ఉంది. నిమ్మరసంతో గ్రీన్ టీ కలిపి వేసుకుంటే చుండ్రు పోతుంది. నానబెట్టిన మెంతి గింజలు, నిమ్మరసం బాగా కలిపి జుట్టుకు పట్టిస్తే కూడా చుండ్రు సమస్య తగ్గుతుంది.
చుండ్రు సమస్య పరిష్కారానికి.. జుట్టు రాలడాన్ని నివారించే పద్ధతి మరొకటి ఉంది. ఆలివ్ ఆయిల్, నిమ్మరసం తీసుకుని ఓ గిన్నెలో బాగా కలిపి జుట్టుకు పట్టించాలి. ఆరిన తర్వాత స్నానం చేయాలి. ఇలా వారానికి మూడు సార్లు జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పెడితే చుండ్రు సమస్య తొలగిపోతుంది.