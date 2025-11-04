English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jonna Roti: జొన్న రొట్టెలు దూదిలా మెత్తగా పొంగుతూ రావాలంటే.. ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే చాలు..!!

Jonna Roti: జొన్న రొట్టెలు దూదిలా మెత్తగా పొంగుతూ రావాలంటే.. ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే చాలు..!!

Jonna Roti: జొన్న రొట్టెలు.. గోధుమ చపాతీల్లాగా మెత్తగా కాకుండా కొంతమందికి చేయడానికి రాక చాలా గట్టిగా వస్తాయి. దీంతో వాటిని తినేందుకు చాలా మంది ఇష్టపడరు. అయితే సేమ్ చపాతీల్లాగానే జొన్న రొట్టెలు కూడా మెత్తగా రావాలంటే.. ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా చేస్తే జొన్న రొట్టెలు చాలా సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి. మరి ఆ చిట్కాలు ఏంటి..? వాటిని ఉపయోగించి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1 /5

జొన్న రొట్టెలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. కానీ వాటిని చేసుకోవడానికి రాక చాలా మంది చేసుకోరు. ఎందుకంటే అవి గట్టిగా వస్తాయని నమల లేమని.. ఎక్కువ మంది గోధుమ పిండితో చపాతీలు చేసుకుని తింటారు. అయితే చపాతీలతో పోలిస్తే జొన్న రొట్టెలు హెల్త్‌కి మంచిది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో జొన్న రొట్టెలు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

2 /5

జొన్న రొట్టెలు చేసుకోవాలంటే ముందుగా పిండిని పిసకడం దగ్గర నుంచి వాటిని ఒత్తి కాల్చడం వరకు జాగ్రత్తపడితే అవి చాలా మెత్తగా వస్తాయి. జొన్న రొట్టెలను చపాతీలతో పోలిస్తే కొంచెం భిన్నంగా చేయాలి. జొన్న రొట్టెల తయారీలో పిండిని సరిగా పిసకడం చాలా ముఖ్యం. దీని కోసం రెండు కప్పుల జొన్నపిండికి పావు కప్పు నీరు అవసరం పడుతుంది. స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి.. పావు కప్పు నీటిని వేసి మరిగించండి. నీరు మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఆ వేడి నీటిలోనే జొన్న పిండిని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.

3 /5

వేడి నీటిలో జొన్న పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత పైన మూత పెట్టి పావుగంట పాటు వదిలేయాలి. ఒకవేళ అవసరం పడితే పావుగంట తర్వాత ఆ నీటిని చేర్చి మళ్లీ బాగా కలపాలి. పిండిని ఎంత బాగా పిసికితే జొన్న రొట్టెలు అంత మెత్తగా వస్తాయి. కాబట్టి ఓపిక ఉన్నంతవరకు పది నిమిషాలు పాటు జొన్న రొట్టెను పిసికేందుకు ప్రయత్నించండి.  

4 /5

పిండి తయారయ్యాక చిన్నచిన్న ముద్దల్లాగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని జొన్న రొట్టెల వచ్చేందుకు చపాతీ పీటపై పిండిని చల్లి రోటీలను ఒత్తండి. మెత్తగా జొన్న రొట్టెలు వచ్చేందుకు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి ముందు వేడి చేయండి. పెనం బాగా వేడెక్కాక జొన్న రొట్టెలను కాల్చండి.  

5 /5

రోటీని కాల్చేటప్పుడు మంటను అడ్జెస్ట్ చేసుకోవాలి. తక్కువ మంట మీద కాలిస్తే అవి త్వరగా గట్టిగా మారిపోతాయి. కాబట్టి మీడియం మంట మీద పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చండి. చివరిలో నెయ్యి రాసి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా చేస్తే జొన్న రొట్టెలు కూడా మెత్తగా వస్తాయి.

Soft Jonna Rotis Tips Jonna Rotis Jonna Rotis Tips Soft Jowar Rotis Jonna Roti Jowar Roti Tips How To Make Soft Jowar Roti Kitchen Tips

Next Gallery

Rahul Ravindran: మా ఆవిడను చెడగొట్టింది నేనే.. ఒంటి మీద ఏమి ఉండవు..ఫైనల్ గా తన ఆవేదన బయటపెట్టిన సమంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రాహుల్..